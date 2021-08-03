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RTÜK'ten Erol Mütercimler açıklaması!

03 Ağustos 2021 Salı - 13:05 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 13:17

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, katıldığı bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunları hakkında sarf ettiği sözleri yargılanan Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezasının iptal edildiğini açıkladı. Uslu, “Talihsiz ve hatalı bulduğumuz bu iptal kararını Üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesine taşıyacağız. Ve konunun takipçisi olacağız” dedi.


RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili tepki çeken ifadelerinin ardından verilen cezanın iptaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Uslu;
 
1- Bir yayın kuruluşunda konuk Erol Mütercimler’ in imam hatip mezunlarını hedef alan ağır açıklamalı nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından oybirliği ile verilen 3 kez program durdurma ve %3 oranında idari para cezası kararımız Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
 
2- Mahkeme gerekçeli kararına göre cezayı ağır bulmuş. Talihsiz ve hatalı bulduğumuz bu iptal kararını Üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesine taşıyacağız. Ve konunun takipçisi olacağız.
 
3- Hatırlatmış olalım aynı sözler için yargılanan Erol Mütercimler’e İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 10 ay hapis cezası verilmiş ve ceza ertelenmişti" dedi.

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RTÜK Erol Mütercimler İbrahim Uslu
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