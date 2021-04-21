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RTÜK, KRT ve Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 14:53 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 14:53

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un KRT'de ve Afşin Hatipoğlu'nun Halk TV'de katıldığı televizyon programlarında kullandıkları ifadeler nedeniyle yayıncı kuruluşlara en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.


RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, izleme uzmanlarının  raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul Toplantısı'nda, KRT'de yayınlanan “Şimdiki  Zaman” programında Özkoç'un sözleri incelendi.
 
Özkoç'un yayındaki "Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına  gelecektir. Türkiye’nin tek kurtuluşu Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan  gitmesidir." şeklindeki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı tespit edilerek  yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar  verildi.
 
Üst Kurul, ayrıca Halk TV'de yayınlanan "Haber Masası" programına  konuk olan Afşin Hatipoğlu'nun ifadelerini, MHP'ye iftira niteliği taşıdığı  gerekçesiyle Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki  Kanun'a aykırı buldu.
 
Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası uygulanması  kararlaştırıldı.
 
  
 

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