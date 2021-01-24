RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Dostlar. Diyanet Vakfı'mız İdlib için seferber oldu. Yardım hiç bu kadar acil olmamıştı. Haydi eller telefona lütfen. İdlib için 'Suriye' yazıp 5601’e göndererek en azından 10 TL bağışta bulunabiliriz" dedi.
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- RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı
DHA | 24 Ocak 2021 Pazar - 14:23 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 14:23