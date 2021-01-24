24 Ocak 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 -0.59 EURO 9,0430 0.75
USD 7,4120 0.60 ALTIN 442,130 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı

DHA |  24 Ocak 2021 Pazar - 14:23 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 14:23

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan İdlib kampanyası için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.


RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Dostlar. Diyanet Vakfı'mız İdlib için seferber oldu. Yardım hiç bu kadar acil olmamıştı. Haydi eller telefona lütfen. İdlib için 'Suriye' yazıp 5601’e göndererek en azından 10 TL bağışta bulunabiliriz" dedi.
 
 

ETİKETLER

RTÜK İbrahim Uslu Diyanet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.