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Restorasyonu tamamlanan Resim Heykel Müzesi'nin açılışı yapıldı...

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 14:37 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gayretlerin ardından uzunca bir süre özensiz, plansız ve çirkin bir şehirleşme süreci yaşadık. Sanatın ve kültürün her alanına yayılan çölleşmenin yol açtığı tehditlerle hep birlikte mücadele ettik. Son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir mimari üslubu ülkemizde yerleştirmeye çalışıyoruz." dedi.


Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde düzenlenen Milli  Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış  Programı'ndaki konuşmasında, Milli Saraylar envanterinde yer alan yaklaşık 3 bin  tablo arasından seçilen 533 eserin yer aldığı sergiyi, Türkiye'nin sanat  zenginliğini göstermesi açısından önemli gördüğünü ifade etti.
 
 
Uzunca bir dönem ülkede resim yerine minyatür sanatının ön planda  olduğunu, hat ve tezhip gibi sanatlarda da fevkalade ilerleme sağlandığını  anlatan Erdoğan, "Rönesans'la birlikte Avrupa'da büyük sıçrama gösteren resim  sanatı, bir süre sonra Osmanlı Sarayı ve çevresinde de popülerlik kazanmıştır. Bu  gelişmede ülkemize gelen Batılı ressamlar yanında önce askeri okullarda sonra  Sanayi-i Nefise Mektebi'nde yetişen kendi ressamlarımızın büyük katkısı vardır.  Sergimizde eserlerinin bir kısmı yer alan değerli ressamlar ülkemizin bu sanat  dalında önemli bir tarihi miras oluşturmasını sağlamışlardır. Hatta Cumhuriyet  döneminde Osmanlı devrindeki kadar çok ve başarılı ressam yetiştirmekte  zorlandığımız da söylenebilir." diye konuştu.
 
 
Erdoğan, resmin yanı sıra mimaride de benzer bir durumun söz konusu  olduğuna değinirken, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nin güzel mimari  örneklerden biri olduğunu belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gayretlerin ardından uzunca bir süre  özensiz, plansız ve çirkin bir şehirleşme süreci yaşadık. Sanatın ve kültürün her  alanına yayılan çölleşmenin yol açtığı tehditlerle hep birlikte mücadele ettik.  Son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olarak  nitelendirebileceğimiz yeni bir mimari üslubu ülkemizde yerleştirmeye  çalışıyoruz. Aynı şekilde diğer alanlarda da benzer gayretler içerisindeyiz.  Tabii ecdadın bize bıraktığı her biri bir sanat eseri olan ahşap ve taş  evlerinden Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'na kadar uzanan mimari mirasa  baktığımızda kaybettiğimiz zamana hayıflanmamak elde değildir. Halbuki sanat  eserleri, bir medeniyetin asırlar boyunca ayakta kalan en önemli sembolleridir.  Tarih boyunca bu topraklarda yaşamış tüm medeniyetlerin geride bıraktığı eserler,  bizim zenginliğimizdir. Evet, Göbeklitepe de bizimdir, Efes de bizimdir, Ahlat da  bizimdir, Söğüt de bizimdir, İstanbul da bizimdir, Ankara da bizimdir. Hepsine de  sahip çıkacağız, hepsini de koruyup gelecek nesillere bırakacağız. Sahip  olduğumuz bu mirasa layık olabilmenin yolu ise daha iyisini, daha güzelini, daha  estetiğini, daha görkemlisini yapmaktan geçiyor."
 
 
"Bize düşen görev, bu birikimi daha ileriye taşıyacak kültür, sanat,  medeniyet iklimini oluşturmak"
Toplumların asıl zenginliğinin medeniyete yaptıkları katkıyla  ölçüldüğünü belirten Erdoğan, adı sanı unutulmuş nice toplumun geride bıraktığı  eserleriyle hala kendini yaşatabildiğini kaydetti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Mimarımızın, yazarımızın, müzisyenimizin, ressamımızın,  tiyatrocumuzun başarısına göre dünyada yer edinebilir, ses getirebiliriz. Bu  bakımdan bir dönem yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hamdolsun başımız dik,  yüzümüzü ak edecek bir birikime sahibiz. Bize düşen görev, resim alanındaki  örneklerinin bir kısmını burada gördüğümüz bu birikimi daha ileriye taşıyacak  kültür, sanat, medeniyet iklimini oluşturmaktır. Bunun için iktidarlarımız  döneminde en çok hayıflandığım hususlardan birinin, kültür alanında arzu  ettiğimiz gelişmeyi gösterememek olduğunu söylüyorum. Dünyada siyasi ve ekonomik  güç dengelerinin yeniden biçimlendiği bir döneme girerken üzerinde en çok  durmamız gereken hususların kültür, eğitim ve aile olduğuna inanıyorum."
 
 
Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde düzenlenen Milli  Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış  Programı'ndaki konuşmasında, bağımsız Kenya devletinin ilk başkanı Kenyatta'nın  "Misyonerler Afrika'ya geldiğinde bizim topraklarımız, onların İncil'i vardı.  Gözlerimizi kapatıp dua edelim dediler, gözlerimizi tekrar açtığımızda bizim  elimizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı." sözüne vurgu yaptı.
 
Açık konuşmak gerekirse kültür ve sanatın, ülkelerin işgalinde,  toplumların ele geçirilmesinde görünmeyen ordular olarak kullanıldığını belirten  Erdoğan, "Şayet güçlü ve yaşayan bir medeniyet zenginliğine sahip değilseniz,  kendinizi bir anda Kenyatta'nın sözünü ettiği konumda bulmanız kaçınılmazdır."  diye konuştu.
 
 
Erdoğan, Türkiye'nin maruz kaldığı fiziki saldırıların daha beterini  medeniyetine yönelik olarak yaşadığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Osmanlı döneminde başlayan ve Cumhuriyet devrinde hızlanarak süren bu  sürecin sancılarını merhum Mehmet Akif başta olmak üzere pek çok fikir  adamlarımızın eserlerinde en çarpıcı hali ile görebiliyoruz. Tarihi ve kültürü  ile bağı koparılmak için içeriden ve dışarıdan bu derece uğraşılmış başka millet  var mıdır bilmiyorum. Bu süreçte aldığımız yaralar elbette oldu ama hamdolsun  mayası sağlam bir millet olduğumuz için her şeye rağmen ayakta kalmayı başardık."
 
"Bu devrin adı dijital çağdır"
Şimdi önlerinde yeni bir dönemin başladığını ve bu devrin adının da  "dijital çağ" olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sanayi devrimlerinin ham maddeleri altın, petrol, demir gibi  ürünlerdir. Dijital çağın ham maddesi ise veridir. Veriyi elinde tutanlar,  demokrasiyi de hukuku da her türlü hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak kendi dijital  diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Siber dünyanın, Amerika'nın kuruluş dönemindeki  vahşi batıyı hatırlatan kurallarıyla insanlığı tehdit eder hale gelmesi, tesadüf  değil bilinçli bir tercihtir. Geride işin kontrolünü elinde tutanlar, bu kaosu  diledikleri gibi yönlendirebilme, siyasi, sosyal, ekonomik sonuçlara tahvil etme  imkanına sahiptir.  Bu, hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir  tehdittir. Çünkü artık ülkelerin egemenlik hakları, fiziki sınırlarından ziyade,  dijital dünyada saldırı altında bulunuyor. Biz ülkemizin karşı karşıya kaldığı  kimi dayatmaları 'dijital faşizm' olarak tanımladığımızda birileri bundan  rahatsız olmuştu. Son günlerde yaşananlar bu faşizmin cüretkarlığının nerelere  kadar uzanabileceğini göstermiştir. Bunun için yeni dönemde karada ve havada  yürüttüğümüz vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada  da siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz."
 
 
Erdoğan, siber vatana sahip çıkmanın bir tarafında teknik altyapı  varsa diğer tarafındaysa içerik üretiminin bulunduğunu vurgulayarak, "Eğer biz  kendi vatandaşlarımızdan başlayan siber dünyadaki her bireye hitap edecek, onları  kendi mecralarımıza çekecek içerik üretemezsek bu savunma hattını korumakta  başarılı olamayız. Müziğinden resmine, sinema ve dizisinden grafiğine kadar tüm  dalları ile sanat, bu içerik üretiminin en kritik bölümüdür." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde siber vatana, hem teknik  altyapısını güçlendirerek hem de ilhamını kendi medeniyetlerinden aldıkları  içerik üretimini artırarak sahip çıkmakta kararlı olduklarını ifade etti.
 
Türkiye olarak ellerindeki medeniyet birikimini, sahip oldukları  kültür ve sanat potansiyelini harekete geçirme konusunda acele etmeleri  gerektiğini anlatan Erdoğan, küresel düzendeki değişimde ülkeyi hak ettiği yere  getirmek için özellikle bu meseleyi çözmeleri gerektiğini söyledi.
 
Erdoğan, medeniyetlerin bir anda yükselişe geçip, bir anda  yıkılmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Sanatın, kültürün, ilmin gelişmesi, bir iklim meselesidir. Kültür ve  sanatta etkileşim elbette olacaktır. Ama biz uzunca bir dönem tek taraflı  dayatmaya maruz kaldık. Sadece kopya çekerek, sadece taklit ederek, sadece  öykünerek özgün eserler ortaya konamayacağı gerçeği nihayet kabul edilmeye  başlandı. Bugün kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü konu edinen dizilerimiz,  dünyanın dört bir yanında ilgi ile takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz  demektir. Geleneksel sanatlarımız, yeni nesiller arasında giderek daha çok  benimseniyorsa umut kapıları açık demektir. Medeniyet mirasımızı ayağa kaldıracak  çalışmalar giderek yoğunlaşıyor, burada olduğu gibi hasılaları ortaya çıkmaya  başlıyorsa önümüz aydınlık demektir. "
 
Burada önemli olan şeyin önce kendi evlatlarının, ardından da tüm  dünyadaki yaşıtlarının gönlünü, ruhunu, dimağını doyuracak kalitede işler ortaya  koyabilmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunu da medeniyetlerinin kalbiselim,  zevkiselim ve aklıselim diye ifade ettikleri üç sac ayağı üzerinde  gerçekleştireceklerini aktardı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Kendi ruh ve fikir dünyalarındaki eziklik duygusunu geçmişlerini  kötüleyerek örtme gayretinde olanlara rağmen inşallah bunu başaracağız. İşte  bütün bugün gezip göreceğiniz şu eserler Topkapı Sarayı'nın depolarından  çıkarılmış olan eserlerdir. İşte bu eserlere hamdolsun sahip çıkmanın  bahtiyarlığı, mutluluğu içerisindeyiz. Daha niceleri var. Açılışını yaptığımız  resim sergisinin bu bakımdan hepimize moral ve ilham vereceğine inanıyorum. Bir  kez daha serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere, özellikle Topkapı Sarayı'nın  depolarından bu eserlere sahip çıkarak bütün bakımlarını yaptırarak bugün önümüze  getiren kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sergide resmi  yer alan ressamlarımızı tazimle yad ediyorum."
 
Erdoğan, BİP üzerinden de "siber vatan" vurgusu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BiP hesabından yaptığı paylaşımda, konuşmasında  değindiği önemli bir noktayı yerli ve milli uygulama BiP üzerinden tekrar  paylaşmak istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada  siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde siber  vatanımıza daha çok sahip çıkmakta kararlıyız. Sizleri sevgiyle, muhabbetle  selamlıyorum."
 
 
Katılımcılar
Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye  Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül  Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail  Kahraman, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl  Başkanı Bayram Şenocak ile sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'in de aralarında  bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Resim Heykel Müzesi
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