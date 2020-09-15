15 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.118 1.01 EURO 8,9120 0.27
USD 7,4890 0.07 ALTIN 473,990 0.68
CANLI BORSA
TÜMÜ

Resmen değişti! Yasak geldi ve yüzde 25...

AA |  15 Eylül 2020 Salı - 12:56 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 12:56

Tüm Türkiye'de uygulanacak düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile yasak geldi. Evi, arsası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre imar planı değişikliğinde "değer artış payı" ödenecek. Yönetmeliğe göre, parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu ve kat adedini artıran plan değişiklikleri yapılamayacak. Parsel bazında yürürlükteki imar planının koşullarını değiştirmemek kaydıyla sadece fonksiyon değişikliği yapılabilecek ve bu değer artışına tabi olacak.

1000 metrekareden küçük imar adalarında plan değişikliği yapılamayacak. Değer artış payı, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 25'i büyükşehir belediyesine, yüzde 25'i ilgili ilçe belediyesine, yüzde 25'i bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, yüzde 25'i Hazineye aktarılacak. Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise bu dağılım yüzde 40'ı imar planı değişikliğini onaylayan idareye, yüzde 30'u bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, yüzde 30'u Hazineye aktarılacak şeklinde olacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle uygulama imar planı  değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı  olarak kamuya kazandırılmasında bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi  ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler ile diğer iş ve işlemler düzenlendi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemelerle bundan sonra  parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu ve kat adedini artıran plan  değişiklikleri yapılamayacak. Parsel bazında yürürlükteki imar planının  koşullarını değiştirmemek kaydıyla sadece fonksiyon değişikliği yapılabilecek ve  bu değer artışına tabi olacak.  Böylelikle parsel bazındaki plan değişiklikleri sonucunda plan  bütününden bağımsız, donatı alanları olmayan, şehir estetiğine uymayan, insan  ölçeğini gözetmeyen mekan kalitesi düşük yapılaşmaların da önüne geçilmesi  hedefleniyor.
 
 1000 metrekareden küçük imar adalarında plan değişikliği  yapılamayacak
  
Yönetmelik kapsamında 1000 metrekareden küçük imar adalarında plan  değişikliği yapılamayacak. Plan değişiklikleri plan bütünlüğünü bozmayacak, 1000 metrekare ve  daha büyük imar adalarında, maliklerin tamamının talebi üzerine  ada bazında  nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini artıran, fonksiyon değişikliği getiren plan  değişiklikleri ancak ihtiyaç duyulan donatı alanlarını 500 metrelik yarıçap  içinde sağlaması halinde yapılabilecek. Bu, değer artışına tabi olacak.  Donatı alanlarını 500 metre yarıçap içerisinde karşılayamayan plan  değişiklikleri ise yapılamayacak. Bu şekilde ada bazında plan değişiklikleri ile silüet bozulmalarının  önüne geçilecek, ihtiyaç duyulan sosyal ve kültürel donatı alanları eksiklikleri  giderilecek.
  
 Değer artışının tamamı kamuya döndürülecek
  
Yönetmelik kapsamında plan değişikliğinden kaynaklı değer artış payı  fiyat takdir komisyonlarınca arsa değeri üzerinden hesaplanacak ve tamamı kamuya  döndürülerek, kentsel dönüşüm ve altyapı harcamalarında kullanılacak.Değer artış payınının dağılımı şu şekilde olacak:  "Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 25'i büyükşehir  belediyesine, yüzde 25'i ilgili ilçe belediyesine, yüzde 25'i bakanlığın Dönüşüm  Projeleri Özel Hesabına, yüzde 25'i Hazineye. Büyükşehir belediyesi olmayan  illerde yüzde 40'ı imar planı değişikliğini onaylayan idareye, yüzde 30'u  bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, yüzde 30'u Hazineye aktarılacak.  Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer  artışının yüzde 75'i bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, büyükşehir  belediyesinin olduğu illerde yüzde 15'i büyükşehir belediyesine, yüzde 10'u  ilgili ilçe belediyesine, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık  payının dışındaki kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin yapıldığı  yerdeki ilgili idareye, imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli yetkili  idarelerce onaylanması durumunda ise değer artış payının tamamı Hazine hesabına  aktarılacak."
 
 
 Riskli alan ve rezerv yapı ilan edilen alanlarda değer artış payı  alınmayacak
 
Kentsel dönüşümde parsel bazlı dönüşüm yerine, ada bazlı dönüşümü  teşvik etmek amacıyla, riskli alan  ve rezerv yapı ilan edilen alanlarda değer  artış payı alınmayacak. Riskli yapı taşınmazlarında ise yürürlükteki planında belirtilen  emsale esas inşaat alanının 1,5 katına kadar olan plan değişikliklerinde değer  artış payı uygulanmayacak. Kamu yatırım ve kamu mülkiyetindeki alanlarda ve mazbut vakıf  mülkiyetindeki alanlarda da değer artış payı alınmayacak.
 
  
 

ETİKETLER

resmi gazete imar değişikliği imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değer artışı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.