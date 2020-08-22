Red Hot Chili Peppers’ın gitaristi Jack Herman hayatını kaybetti

ABD’li müzik grubu Red Hot Chili Peppers’ın ikinci gitaristi olarak bilinen müzisyen Jack Herman, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Red Hot Chili Peppers grubu duyururken, ölüm sebebine ilişkin bir detay verilmedi.

Gruptan yapılan açıklamada, “O eşsiz bir adamdı. Tüm iyi ve kötü zamanlar için ona teşekkür ediyoruz. Huzur içinde uyu Jack” ifadeleri kullanıldı.