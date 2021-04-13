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Ramazan yasakları... Ve belli oldu! Tüm gözler oraya çevrildi
Ramazan'da hangi yasakların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bugün kritik gün. Vatandaşlar 'Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?' sorusunun cevabını bekliyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Ramazan ayı için 'Fedakarlık yapacağız' ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Ramazan boyunca 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek. Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak. İşte Ramazan ayında uygulanacak yasaklarla ilgili tüm ayrıntılar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerilerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak