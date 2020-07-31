Ralliciler eylülde Marmaris’te kapışacak
Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
Son iki yıldır ‘ülkemizin ev sahipliği yaptığı Türkiye Rallisi Marmaris’te seyircileri ağırlayacak.Covid-19 pandemisi nedeniyle ilk 3 yarış sonrasında ara verilen şampiyona, 04-06 Eylül tarihlerindeki Estonya Rallisi ile devam edecek ve ekipler bu yarışın ardından rotalarını Türkiye’ye çevirecekler. 18 Eylül Cuma günü başlayacak olan Türkiye Rallisi, Dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak. 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek heyecan, 155 televizyon kanalından yayınlanacak.
WRC Promoter CEO'su Jona Siebel de T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOSFED'e teşekkür ederek. “Marmaris, pandemi sonrasında alınan önlemler doğrultusunda, tüm katılımcı ve seyircilerin keyifle ve güvenle seyahat edebilecekleri popüler bir tatil beldesi. Organizasyon Covid-19 protokolleri ile birlikte yürütülecek,güvenli bir ortam oluşturmak için Türkiye'nin sağlık yasalarına uygulanacaktır.“ açıklamasını yaptı.