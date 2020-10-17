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Rahmi Koç corona virüse yakalandı

17 Ekim 2020 Cumartesi - 8:34 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 8:34

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç corona virüse yakalandı!


Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç’un yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koç, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Rahmi Koç, 9 Ekim tarihinde 90 yaşına girdi.
 
Rahmi Koç, her yıl Bodrum Divan Palmira'da verdiği geleneksel yaz davetini pandemi döneminde de gerçekleştirdi. Davete katılacak tüm misafirlerden Koç Holding'e ait Amerikan Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmaları istenmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Rahmi Koç'un test yaptırmayanı da davete almadığı basına yansımıştı.
 
RAHMİ KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
 
Rahmi M. Koç, 1930 yılında Koç Holding'in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dört çocuğundan ikincisi olarak (Semahat Arsel-1928, Rahmi Koç-1930, Sevgi Gönül-1938, Suna Kıraç-1941) dünyaya geldi.
 
Rahmi Koç, ilköğretim eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Robert Kolej'e başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için ABD'ye giden Rahmi Koç, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde okudu.
 

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