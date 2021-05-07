Rafet El Roman: Allah benim burnumu vermiş

YouTube’da kızları Su ve Şevval’in sorularını cevaplayan Rafet El Roman, kızlarının sadece burun ameliyatı olduklarını estetik yaptırmadıklarını söyledi.

Rafet El Roman, YouTube ’da kızları Su ve Şevval’in sorularını cevapladı. Kızlarının defalarca bıçak altına yattığının sanıldığını ama sadece burun ameliyatı olduklarını söyleyen Rafet El Roman “Allah size benim burnumu vermiş. Önce izin vermek istemedim ama anneniz beni ikna etti. Ben de estetik oldum, saç ektirdim” dedi.

'ADIM 'MÜEZZİN RAFET' DİYE KALDI'

El Roman, imam olduğuyla ilgili çıkan haberlere de “Çocukluğumda kuran kursuna gittim. Sesim güzel diye ezanları, ilahileri bana okuturlardı. Oradan müezzin Rafet diye adım kaldı” sözleriyle açıklık getirdi.