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Putin'den gerilimi artıracak adım! Fişi çekti, dünya tedirgin..
Rusya’dan dünyayı tedirgin eden adım! Daha önce internette ABD’ye bağımlılıktan kurtulmak için talimat veren Putin, ezber bozan bir adım attı. Ülkenin küresel internet bağlantısı kesildi.
Son dönemde Putin yönetimindeki Rusya, 'Batı' ile tarihin en gergin dönemini yaşıyor. Tam da bu sırada ülkede oldukça dikkat çeken bir test yapıldı.