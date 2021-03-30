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PTT müjdeyi resmen duyurdu! Ek ücret, komisyon, masraf yok

AA |  30 Mart 2021 Salı - 11:06 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 11:33

PTT yüz binlerce kişiyi ilgilendiren müjdeyi resmen duyurdu. Ek ücret, komisyon, masraf ve hiçbir kesinti yok. Yeni uygulama hayata geçiriliyor. Ücretsiz açılıyor. Esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerin işlerini büyütüp, maliyetlerini düşürecekleri önemli bir destek. Hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti sunulmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi hayata geçiriliyor. Müşterilere de temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme fırsatı sağlanıyor. İşte detaylar...


 Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yanı  sıra iş yeri olmaksızın evden, internetten, sosyal medyadan satış yapan tüm  bireysel satıcılar, girişimciler ve e-ticarete masrafsız tek bir platform  üzerinden ulaşmak isteyen herkese, hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti  sunulmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi hayata geçiriliyor. 
 
Projeden, pazar ve stant satışı ve kapıda teslimat yapan, temassız  ödeme almak isteyen, ilave cihaz taşımadan kendi cep telefonları veya  tabletlerinden tahsilat yapmak isteyenler de faydalanabilecek. PTT Akıllı Esnaf  Projesi, müşterilere de temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme  fırsatı sunuyor.
 
SATIŞ VE TAHSİLAT KOLAYLIĞI
 
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  proje sayesinde müşterilerin yeni bir ödeme aracına kavuşarak, üzerindeki ek  maliyet yükünün hafifleyeceğini söyledi. Gülten, şöyle konuştu:
 
"Esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin işlerini büyütüp,  maliyetlerini düşürecekleri önemli bir desteği müjdeliyoruz. PTT Akıllı Esnaf  Projemiz ile Türkiye'mizin ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağız.  Şirketimiz, geliştirdiği bu yeni projeyle ekonomimizin mihenk taşı olarak  değerlendirdiğimiz esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin yanında  olduğunu bir kez daha göstermiş oldu."
 
Fiziksel iş yeri sahibi olmayan ev kadınları, gençler ve diğer tüm  girişimcilerin de PTT kolaylığıyla satış ve tahsilat yapabilme imkanına  kavuştuğunu belirten Gülten, "Bireysel satıcıların önünü açarak ticaretin  gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi, halkımızın  refahına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.
 
AYLIK SABİT ÜCRET, SIFIR KOMİSYON
 
Müşterilere, PTT Akıllı Esnaf Komisyonsuz Paketi ile aylık sabit ücret  ödeyerek belli bir ciroya kadar hiçbir kesinti, masraf olmadan sıfır komisyonlu  link ile ödeme, sanal POS ve yeni nesil akıllı POS cihazlı ve cihazsız çözümleri,  ücretsiz hesap, kart, fatura ödeme ve EFT hizmetleri sunuluyor. Aynı hizmetleri,  yüksek pos cirosu olan iş yerleri de rekabetçi oranlar ve işlem başına ücret,  entegrasyon ücreti gibi herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.
 
PTT Akıllı Esnaf üyesi olmak isteyenler  https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/ adresinden ya da PTT iş yerlerinden başvurularını  tamamlayarak, yazılımla, entegrasyonla, masraflarla uğraşmadan satışa  başlayabilecek.

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