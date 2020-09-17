Prof. Dr. Murat Akova'dan aşı açıklaması

Türkiye'de corona virüse karşı aşı denemeleri başladı. Faz 3 klinik çalışmasını yürüten Prof. Dr. Murat Akova, "İlk etapta 13 bin kişiye aşı yapmayı hedefliyoruz. Önce bin 200 sağlık çalışanına aşı yapacağız. Grip aşısı özellikle risk grubunda olanlar için çok önemli. 65 yaş üstü herkesin alması lazım. " dedi.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşı denemeleri başladı. Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Murat Akova konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ayağındaki Faz 3 klinik çalışmasını yürüten Prof. Dr. Murat Akova, dün ilk kez Türkiye'de gönüllülere uygulanan koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Toplam 13 bin kişinin hedeflendiğini söyleyen Akova, ilk aşamada 1.200 kişilik hastalık açısından ön planda ve riskli olan sağlık personelinin aşı olacağını belirtti.

Aşı Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Aşı çalışmalarını şöyle yapacağız; 13 bin kişiyi hedefliyoruz Türkiye'de nihai olarak. İlk aşamada 1200 kişi hastalık açısından ön planda ve riskli olan sağlık personeli olacak. Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı yarısına da yine kovid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim.

Faz 3 çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. İsteği olan aşılardan 2 tanesi, Türkiye'ye 'faz 3 çalışmalarında destek olur musunuz' diye müracaatta bulundu. İlk çalışmalar Hacettepe'de başladı.

Brezilya, Faz 3 denince 'acaba kötü bir şey mi' gibi, 'bizim insanımızı kullanıyorlar' gibi kavramlar geliyor. Bunlar gönüllü bazında ve kurallarına göre yapılmak kaydıyla, aynı anda Almanya İngiltere 'de, ABD 'de, Şili'de, Endonezya 'da çalışılırken, o ülkelerin kabul ettiği universal kurallar çerçevesinde her türlü tedbir alınarak yapılmaktadır. Orada yapılanlardan buradaki farkı olamaz.

25 merkez belirlendi. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra da Hacettepe ilk oldu. Kademe kademe 25 merkezde yayınlanacak. Ülke çapında faz 3 çalışması gerçekleştirilecek. Bu bitince başka aşı gelecek. 3 aydan daha fazla zamandır bu işe hazırlanıyoruz. Bilimsel olarak, etik olarak, uygulanabilirlik olarak. Hacettepe sağlık açısından önde olan bir üniversitedir. Enstütümüzde geliştirilen bir yerli aşımız vardır. Hayvan çalışması aşamasındadır.

"HAZİRANDA BELİRLEDİK"

Niye 13 bin? Bunu tabi Haziran'da belirledik, o zaman biraz daha düşüktü rakamlar. O ülkedeki yayılma hızı ve aşının muhtemel koruyuculuk kapasitesine göre özel belirleniyor bu rakamlar. 13 bine ulaştığımızda beklenen rakamda hastaya ulaşacağımızı ve istatistik olarak güvenilir bir sonuca ulaşacağımızı hesapladığımız için 13 bin. Bizle aynı zamanda hesaplayan Brezilya, Şili o rakamlara ulaşamadı, istemedi. Çünkü onlarda o rakamlar çok daha yüksekti. Bizde de rakamların artmış olması ve diğer ülkelerde de çok yapılıyor olması nedeniyle 13 binde kalacağımızı tahmin etmiyorum açıkçası.

Ben yaptırmayacağım. Neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. Hala 1/32 antikorum var. Tek vaka nedeniyle yayın yapacağım. 3 ayda antikor bitiyor diyorlar ya... Benim antikorum bitmedi. Ben umut dünyası için umudum aslında...