Postacı güvercinlerinin fiyatları dudak uçuklatıyor

Postacı güvercinleri akıllara zarar fiyatlarla sahiplerini buluyor. Fiyatları 1 milyon euro'yu bulan güvercinler Belçika merkezli organizasyonlarda yılda 10 uluslararası yarış için kanat çırptığı ifade ediliyor.

Türkiye’nin en büyük güvercin kümeslerinden birine sahip Bayram, Fatih ve Serdar Alpdağ kardeşler, 250 damızlık, 150 yarışçı (posta güvercini) beslerken 750 kilometre uçabilen güvercinlerle uluslararası yarışmalara katılıyor. Fatih Alpdağ, fiyatları 1 milyon euro'yu bulan güvercinlerin Belçika merkezli organizasyonlarda yılda 10 uluslararası yarış için kanat çırptığını belirtti.

‘HEPSİ ÇOK DEĞERLİ’

En pahalı güvercinin Belçika Armando cinsi olduğunu ve geçen yıl 1 milyon 252 bin Euro’ya satıldığını belirten Alpdağ şunları söyledi: “Bizde Armando’nun 6 yavrusu var. Onlara Golden, King, Armanda, Armonika, Armona ve Speder isimlerini verdik. Çok özel kuşlar. Bir de Belçikalı Porche 911’den 7 yavru besliyoruz. 2-3 yaşlarındaki kuşlarımızı King Porsche , Golden Porsche, Diamond Porsche, Blue Porsche, Fantastik Porsche, Crazy Porsche, Magic Porsche diye isimlendirdik.”

‘300’E YAKIN KUPAMIZ VAR’

Güvercinlerine özel ilgiyle antrenman yaptırdıklarını belirten Fatih Alpdağ, “Türkiye’nin çeşitli illerindeki posta güvercini yarışmalarından ve Avrupa ülkelerindeki şampiyonalardan 300’e yakın kupamız var” diye konuştu. Yarış güvercinlerinin antrenörü Ahmet Maraz ise dünyanın en iyi cinslerini bir araya getiren

kümeste tüm hayvanların bakımını özenle yaptığını belirtti.

ALPDAĞ GÜVERCİN KÜMESİ AVRUPA’DA İLK 10’DA

Posta güvercini yönteminin en eski iletişim yöntemlerinden olduğunu belirten Fatih Alpdağ, “Biz de 400 bireylik bir kümes yaptık. 250 güvercinimizi uluslararası borsalarda satmak için damızlık olarak kullanıyoruz. Fiyatları 2 bin - 5 bin euroya kadar çıkıyor. Yılda 60-80 yavruyu dünyanın çeşitli ülkelerine satıyoruz. Güvercin yarışları Vites (Kısa Mesafe 150-300 Km), Orta Mesafe (350-500 Km) ve Maraton (Uzun Mesafe 500-750 Km) arasında değişiyor” dedi.