WhatsApp artık, masaüstü kullanıcılarına karanlık modu resmi olarak sunuyor. Bunun yanı sıra, grup olarak yapılan görüntülü konuşmalar için iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca, Linux tabanlı işletim sistemi olan KaiOS için geliştirilen sürümde, WhatsApp durumları için yeni özellikler ve animasyonlu çıkartma özelliği geldi. Son olarak WhatsApp, QR kodları da kullanıma sunacağını açıkladı.
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- Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini açıkladı
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini açıkladı
02 Temmuz 2020 Perşembe - 19:53 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 20:02