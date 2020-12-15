POLSAN ile ilgili AYM'den flaş karar

Anayasa Mahkemesi 2018 yılından sonra emniyet kadrolarına atanan memurların zorunlu olarak POLSAN'a üye olmalarını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.2018 yılında, 3201 sayılı Kanunun 90. maddesi yeniden düzenlenmiş ve "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince sandığın daimi ortağıdır" hükmü getirilmişti. Bu hükümle birlikte, 2018 yılından sonra Emniyet kadrolarına atananlar zorunlu olarak sandık üyesi olmuştu.
CHP bu hükmün iptali istemiyle dava açtı. Anayasa Mahkemesi iptal istemi reddetti. İptal isteminin reddinde, memuriyetin bir statü hukuku olduğu, POLSAN'ın kamu tüzel kişiliğine haiz olduğu, üyeliğin zorunlu tutulmasının yardımlaşma sandığının faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli olduğu, aidatların kişilere aşırı bir külfet yüklemediğine değinildi.