POLSAN ile ilgili AYM'den flaş karar

Anayasa Mahkemesi'nden zorunlu POLSAN üyeliği ile ilgili önemli karara imza attı. Anayasa Mahkemesi 2018 yılından sonra emniyet kadrolarına atanan memurların zorunlu olarak POLSAN'a üye olmalarını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi 2018 yılından sonra emniyet kadrolarına atanan memurların zorunlu olarak POLSAN'a üye olmalarını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.2018 yılında, 3201 sayılı Kanunun 90. maddesi yeniden düzenlenmiş ve "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince sandığın daimi ortağıdır" hükmü getirilmişti. Bu hükümle birlikte, 2018 yılından sonra Emniyet kadrolarına atananlar zorunlu olarak sandık üyesi olmuştu.