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Polonya ve Çekya'da soğuk hava can alıyor: 8 ölü

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 20:39 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 20:39

Polonya'da 5, Çekya'da ise 3 kişi son 24 saatte aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirdi


Polonya ve Çekya'da, aşırı soğuklar nedeniyle 24 saatte  8 kişi donarak öldü. 
 
Polonya Güvenlik Merkezi (RCB) tarafından yapılan açıklamada, ülkede  24 saatte 5 kişinin donarak hayatını kaybettiği belirtildi.
 
RCB'nin verilerine göre, ülkede son 4 günde 8, geçen yıl kasım ayından  bugüne kadar ise 53 kişi donarak yaşamını yitirdi.
 
Polonya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde  gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 ile 22 derece arasında seyrettiği  bildirildi.
 
Soğuk hava Çekya'da da etkili
 
Çekya'nın Ostrava kentinde soğuklar nedeniyle 3 kişi donarak hayatını  kaybetti.
 
Ostrava Polis Merkezi Sözcüsü Gabriela Holcakova tarafından yapılan  açıklamada, donarak hayatını kaybeden 3 kişinin cesedinin genellikle evsizlerin  barındığı bölgede bulunduğunu söyledi.
 
Çekya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin birçok  bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecenin altında seyrettiği,  gelecek günlerde de sıfırın altında 20 derecenin altına kadar inebileceği  uyarısında bulunuldu.
 

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Polonya Çekya soğuk hava donarak hayatını kaybetti
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