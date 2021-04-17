17 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 0.03 EURO 9,6770 0.74
USD 8,0610 0.68 ALTIN 460,200 1.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Polis ve jandarmadan sıkı takip! Tek tek topladılar

17 Nisan 2021 Cumartesi - 10:19 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 10:19

Emniyet ve Jandarma ekipleri kahvehane, kıraathane, dernek ve kooperatiflere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.


Emniyet ve jandarma ekipleri birçok dernek, kahvehane kıraathaneye denetim gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.
 
8.463 ekip, 31.090 personelin görev aldığı uygulamada; 27.900 kahvehane / kıraathane, 840 dernek ve kooperatif eş zamanlı denetlendi. Uygulamada; 47 şahıs gözaltına alındı, 634 aranan şahıs yakalandı, 1.204 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. 117 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 56 iş yeri kapatıldı.
 
Coronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında “Maske Takmamak, Sosyal Mesafe ve Sokağa Çıkma Kısıtlaması” tedbirlerine uymayan 2.187 şahsa idari para cezası, 3 şahsa ise adli işlem uygulandı.
 
Ayrıca, 6 adet tombala makinesi, 4 adet sigaramatik, 3 adet kumar makinesi, 6 adet oyun makinesi, çok sayıda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kâğıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.
 

ETİKETLER

polis jandama bakanlık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.