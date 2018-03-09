Son dakika... Korkunç gelişme: PKK öldürmeye başladılar!

Türk Silahlı Kuvvetleri, İHA'larla PKK /YPG'li teröristlerin sivil insanları öldürmek için yollara döşedikleri mayınları görüntüledi. Gündüz yollara ve yol kenarlarına döşenen patlayıcılar gece yoldan geçen ve içinde 36 kişinin bulunduğu bir kamyonet geçerken infilak etti. Birinci patlamadan sonra yoluna devam eden kamyonet 15 metre sonra ikinci bir patlayıcının infilakı ile durmak zorunda kaldı. Kamyonetten inip yol kenarındaki araziye kaçmak isteyenler araziye döşenen başka bir patlayıcı maddenin infilakı ile hayatını kaybetti.

Kamyonetin içinde bulunan bir mağdur başlarına geçen olayı şöyle anlattı:

"Birinci mayın patladı. 15 metre sonra ikinci mayın da patladı. Olan oldu. Amcamın oğlu ile birlikte Ramadiye’ye gitmek için yola çıkmıştık. Kefereler yola mayın döşemişler. Biz arabada 36 kişiydik. Araçtakilerin çoğu kadın ve çocuktu. Patlamayla iki oğlan ve bir kız bebeği hayatını kaybetti. Bir genç de ağır yaralandı. Durumunu henüz bilmiyoruz. Allah onları kahretsin" Daha sonra ölenlerin mezarını ziyaret eden mağdur, "Onların nasıl defnedildiğinden haberim yok. Çünkü ben de"yaralanmıştım” dedi.

PKK/PYD’nin zulmünden çektiklerini bir başka köylü şöyle anlattı: