PKK ile ilgili sırrı devlet ortaya çıkardı! Ceset dolu

PKK'lı teröristlerin Türkiye'deki faaliyetlerini engellemek amacıyla güvenlik kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2017 yılında Bitlis 'te bulunan Garzan Mezarlığı'ndan PKK 'lı teröristler tarafından gömülen cesetler belirlendi. Yapılan tespit üzerine 261 kişiye ait kemiklerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından toplanan cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirildi.

Adli Tıp Kurumu aldığı numunelerin ardından getirilen cesetleri mezarlıklar müdürlüğüne teslim etti. Mezarlıklar müdürlüğü ise kemikleri Kilyos'ta bulunan kimsesizler mezarlığına defnetti. Bir süre sonra Adli Tıp Kurumu cesetlerin kimliğini tespit edince ailelerine bilgi verildi ve kemikleri alabilecekleri iletildi. Aileler kemiklerin kimsesizler mezarlığında olduğunu öğrenince DİAY-DER üyeleri mezarlığa giderek devletin kemikleri kaldırım altına gömdüğünü iddia ederek propaganda yapmaya çalıştı.

CUMA HUTBESİNDE 'BAŞKALDIRI' ÇAĞRISI

Sosyal medyadan yapılan propaganda üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DİAY-DER ve İstanbul'da Demokratik İslam Kongresi (DİK) hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında DİAY-DER'in Esenyurt bölgesinde faaliyet gösterdiği ve kendi atadıkları imamlarla PKK propagandası yaptıkları belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında cuma namazı sırasında imamın hutbesinde 'Bir ülkede Cumhurbaşkanı ayrımcılık yapıyorsa başkaldırı gerekir' dediği öğrenildi.

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