Son dakika: PKK Afrin'den bile önemli gördüğü bölgeyi boşalttı

PKK, Afrin merkezinden bile daha önemli gördüğü Cinderesi’ni gözden çıkardı. Beldeyi boşaltan Kandil kadrosu, ABD’nin uydu sistemleriyle karargâh kurduğu Meydanki’ye çekildi. Teröristler Cinderesi’nin her sokağını bombalarla tuzakladı.

