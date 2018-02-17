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Son dakika: PKK Afrin'den bile önemli gördüğü bölgeyi boşalttı

17 Şubat 2018 Cumartesi - 8:01 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 8:10

PKK, Afrin merkezinden bile daha önemli gördüğü Cinderesi’ni gözden çıkardı. Beldeyi boşaltan Kandil kadrosu, ABD’nin uydu sistemleriyle karargâh kurduğu Meydanki’ye çekildi. Teröristler Cinderesi’nin her sokağını bombalarla tuzakladı.


Mehmetçik ve ÖSO savaşçıları karşısında büyük bozgun yaşayan PKK, Afrin’de en çok önem verdiği cepheyi boşaltıyor.
 
Terör örgütü, ilçe güneybatısındaki Cinderesi’ni gözden çıkardı. PKK’lılar ve örgüte destek için gelen yabancı teröristlerin toplandığı beldeye son günlerde yoğunlaşan hava operasyonlarında bütün geçiş güzergahları bombalarla vuruldu, cephanelik ve saklanma alanları da tahrip edildi. Burada tutunamayacağını anlayan PKK, Cinderesi’ndeki tüm Kandil kadrosunu ve sözde tim sorumlulularını daha kuzeye nakletti. Milli insansız hava araçlarının 24 saat takip ettiği beldede şimdi yalnızca keskin nişancılar ve antitank silahıyla saldıracak teröristler kaldı. Resmi rakamlara göre 14 bin kişilik nüfusu barındıran Cinderesi’nde şu an 3-4 bin dolayında kişi bulunuyor. Onların da çoğunluğu yaşlı ve hasta. Teröristlerin birkaç bin dolayında sivili beraberinde götürdüğü belirtiliyor. 
 
 

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