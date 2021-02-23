Piyasaların gözü bu konuşmada! Powell'ın konuşması ne zaman, saat kaçta?

Piyasanın dikkati bugün öncelikle; FED Başkanı Jerome Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi’nde yapacağı para politikası yarıyıl sunumunda olacak. Analistler Powell’ın yapacağı ve tahminen güvercin bir tonda geçebilecek sunum öncesinde özellikle altında tepki yükselişleri görülebilebileceğini belirtiyor. Yatırımcı da gündemine aldığı konuşma öncesinde detayları merak ediyor. Peki, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ne zaman? Powell'ın vereceği sinyaller piyasalarda etkili olur mu? İşte detaylar...
Analistler, piyasalarda bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini belirtti.
POWELL'IN KONUŞMASI NE ZAMAN?
FED Başkanı Jerome Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi’ndeki konuşmasının saat 18.00'de olması bekleniyor. Bugünün veri takviminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, Fed Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini ifade etti.