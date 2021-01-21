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Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 7:00 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 7:00

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 42 kilometre  derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusundaki Nazca  eyaletine bağlı Marcona kentinin 62 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.
 
Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını, ayrıca  herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediğini bildirdi.
 
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan  Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
 
  
Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde  595 kişi hayatını kaybetmişti.
 
  
 

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Güney Amerika Peru deprem
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