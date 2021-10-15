Perşembe'nin galibi değişmedi!

Dizi, ekrana gelen 15.bölümüyle Kantar Medya’nın verilerine göre TOTAL kategoride 7,30 reyting %20,14 izlenme payı, AB kategorisinde 9,65 reyting %26,55 izlenme payı, ABC1 kategorisinde ise 9,49 reyting %23,63 izlenme payı ile birinci olarak Perşembe gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla ekrana damgasını vurdu.



Sedat ve Cana için işler zorlaşırken Nalan gerçeklere yaklaşıyor…



Camdaki Kız’ın dün akşam ekrana gelen bölümünde; Sedat ve Nalan gecikmiş balaylarını yaşarken Cana’nın Alp karşısında çaresiz kalması Sedat’ı da panikletti ve Nalan ile İstanbul’a döndüler. Nalan’a karşı yumuşayan Feride, Nalan’ın mektup konusundaki sorularını geçiştirirken çocuk konusundaki ısrarını sürdürdü. Alp ile görüşmeye giden Sedat ve Cana ilişkilerini inkar etseler de Alp’i ikna edemediler. Levent’in ablasının sürpriz ziyareti üzerine konakta sinirler gerilince, Selen gerilimi bastırmak için hamile olduğu yalanını söyledi.



Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Er-geç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senar-yosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.



Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı saat 20:00’de Kanal D’de…