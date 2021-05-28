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Pentagon'dan skandal YPG/PKK talebi! Tam 522 milyon dolar...

AA |  28 Mayıs 2021 Cuma - 23:26 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 23:26

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2022 mali yılı savunma harcamaları için 715 milyar dolar istediği bütçe talebinde, YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Irak ve Suriye’de “DEAŞ ile Mücadele Eğit-Donat Programı” için 522 milyon dolar fon talep etti.


Joe Biden yönetimi, isteğe bağlı federal bütçe talebini bugün kongreye  iletti ve yönetim 2022 mali yılı savunma harcamaları için 715 milyar dolar  talebinde bulundu.
 
Bütçe talebinde, harcama planlarının Biden’ın Geçici Ulusal Güvenlik  Strateji Belgesi ışığında hazırlandığı ifade edilirken, 2022 mali yılı için talep  edilen savunma bütçesinin 2021 savunma bütçesinden 11,3 milyar dolar fazla olduğu  ifade edildi.
 
2020 savunma bütçesindeki 18,6 milyar dolarlık “Acil Eklentiler”  kalemi çıkarıldığında, Biden’ın 2022 temel savunma harcamaları bütçe talebi  onaylanırsa son 5 yılın en yüksek savunma bütçesi olacak.
 
ABD’de savunma harcamaları için, 2018’de 65 milyar doları Denizaşırı  Muhtemel Operasyonlar (DMO) fonu olmak üzere toplam 671 milyar dolar, 2019’da 68  milyar doları DMO fonu olmak üzere toplam 688, 2020’de 71 milyar doları DMO, 18,6  milyar doları Acil Eklentiler olmak üzere toplam 723 milyar dolar, 2021’de ise 53  milyar doları DMO fonu olmak üzere toplam 704 milyar dolar bütçe ayrılmıştı.
 
Çin’e vurgu
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda federal hükümetin  çabalarına destek verilmesinin yanı sıra bütçe talebi belgesinde en dikkat çekici  konulardan biri de “yaklaşan bir tehdit olarak” Çin’e karşı askeri yatırım  yapılması oldu.
 
Çin’in çok hızlı adımlarla stratejik ve konvansiyonel gücünü  geliştirdiğine vurgu yapılan belgede, Pekin’in bu yatırımlarının ABD’nin  bölgedeki kabiliyetlerinin zayıf kalmasına yol açacağına işaret edildi.
 
Çin ile mücadele kapsamında bütçede Pasifik Caydırıcılık Fonu için 5,1  milyar dolar talep edildi.
 
Bütçe belgesinde bu miktarın 4,91 milyar dolarının müşterek kuvvet  silahları, 23 milyon doları kuvvet konumlandırma faaliyetleri, 150 milyon doları  tatbikat ve deney, 500 bin doların ise ittifak ve ortaklıkların geliştirilmesine  harcanacağı kaydedildi.
 
Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ileri teknoloji tehditlere yol  açabilecek ülkelere karşılık verecek gücün sağlanması, küresel iklim değişikliği  ile mücadele edilmesi ve savunma kabiliyetlerinin modernize edilmesine vurgu  yapıldı.
 
Savaş fonu temel bütçeye dahil edildi
 
Biden dönemi savunma bütçesinde yapılan en önemli değişiklik, daha  önce yardımcılığını yaptığı eski Başkan Barack Obama’nın 2012’de getirdiği ve  savaş fonu olarak bilinen DMO fonunun temel bütçeye dahil edilmesi oldu.
 
Daha önceki yıllarda 60 milyar dolardan fazla bütçenin ayrıldığı savaş  fonunun temel bütçeye dahil edilmesi bu fonu geçici olmaktan çıkarmış oldu.
 
Biden yönetiminin savunma bütçesi talebinde, ayrı bir denizaşırı  operasyon fonu yerine temel bütçede “Doğrudan Savaş Gereksinimleri” ve “Mukavemet  Gereksinimleri” diye iki yeni kalem eklendi ve bu kalemler için 42,1 milyar dolar  fon talep edildi.
 
YPG/PKK’nın da dahil olduğu programa 522 milyon dolar talebi
 
Bütçede dikkati çeken kalemlerden biri de DEAŞ ile mücadele kapsamında  Irak ve Suriye’de başlatılan eğit-donat programı oldu.
 
Eski Başkan Obama’nın 2017 savunma bütçesine dahil ettiği DEAŞ ile  mücadele eğit-donat programı için terör örgütü DEAŞ’ın büyük ölçüde yok edilmiş  olmasına rağmen fon ayrılması gözden kaçmadı.
 
Belgede, talep edilen 522 milyon dolarlık fonun 345 milyon doları Irak  Güvenlik Güçlerine, 177 milyon doların ise YPG/PKK terör örgütünün de dahil  olduğu “Taramadan Geçirilmiş Suriyeli Grup ve Kişiler” için talep edildiği ifade  edildi.
 
Bunun yanı sıra, Suriye ile komşu ülkelerin sınır güvenliğine destek  adı altında 150 milyon doları Ürdün'e, 220 milyon doları ise diğer ülkelere  sağlanmak üzere 370 milyon dolar fon ayrıldı.
 
2020 savunma bütçesinde YPG/PKK’nın dahil olduğu Suriye’deki ABD  destekli gruplara 250 milyon, sınır güvenliği kalemine de 300 milyon dolar bütçe  sağlanmıştı.
 

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