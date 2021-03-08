Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili açıkladı!

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'e anjiyo yapıldı.
Bu gelişmenin ardından usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Yüzlerce kişi Öztekin için kan vermeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerde Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu.
Başarılı bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan usta sanatçının son durumunu kızı açıkladı. Pelin Öztekin, 'Çok seviliyorsun babiş' başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.
Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var.
Çok seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için "her an hazırız" diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çok seviyorum.
Öte yandan, kan vermek için Kızılay ya da hastaneye gidenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.