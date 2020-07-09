Pedagojik formasyon kaldırıldı mı, Bakan Selçuk açıkladı! Formasyon alanlar ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 02 Temmuz 2020 tarihli aldığı kararda, sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin kaldırıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 31 Ağustos'ta okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın ardından, pedegajik formasyonu kaldırıyor musunuz, formasyon alanların hakları korunacak mı sorusuna da cevap verdi. Pedagojik formasyon kaldırıldı mı? Formasyon alanlar ne olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış takvimine yönelik yapılan açıklamanın ardından, formasyon konusunda gelen bir soruya da cevap verdi. Peki, Formasyon kalktı mı? Formasyon alanlar ne olacak?

FORMASYON KALKTI MI?

Pedagojik formasyonu kaldırıyor musunuz formasyon alanların hakları korunacak mı? Bir formasyon gerektiğinde kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz ona bu eğitimi ücretsiz vereceğiz. Kimse buna para ödemek zorunda kalmayacak. YÖK ile uyumlu çalışma gerçekleştirildi. Bu yılın sonunda gelecek yıl başında elinde belge olanlarında hak kaybı yaşamayacağı projeyi hayata geçirdik.

Milli Eğitim Bakanlığı kazanılmış hakların korunmasına karar verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında düzenleme yaparak formasyon belgesi olanların kazanılmış haklarının korunmasına karar verdi.

Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler dergisinin Temmuz 2020 sayısında yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nda yapılan düzenleme ile "1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin kazanılmış hakları korunacağı" hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Pedagojik Formasyonun tanımı, "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı" olarak yapılmış olup, bu programın ise Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenmesine ve yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı ile öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Talim ve Terbiye Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.