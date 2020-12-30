Paralar hesaplara yatıyor! Açıklama geldi...

Paralar hesaplara yatırılıyor. Açıklama geldi. Bakan duyurdu. Tarih belli oldu. 5 Ocak’ta ödemeler başlıyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada “Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak’ta hesaplara yatırıyoruz” dedi. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ödemelere ilişkin açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

31 OCAK 2021 TARİHİNE UZATILDI

Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı.

ARALIK AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 OCAK'TA YAPILACAK

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.