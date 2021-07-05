Paralar hesaba yattı! Bakan duyurdu, 1420 lira...

Paralar hesaplarda. Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oldu. Ödemeler başladı. Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri banka hesaplarına yatırıldı. Hemen kontrol edin. IBAN bilgisi bulunmayanlara ödemeler PTT'den yapılacak. İşsizlik ödeneği en düşük bin 420 lira en yüksek 2 bin 840 lira.

Paralar bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz 'da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu ve ödemeler başladı. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurguladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Alınabilecek en düşük işsizlik ödeneği bin 420 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 lira. İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.

6-10 AY ARASI ÖDEME YAPILIYOR

İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.