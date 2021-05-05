Para transferinde yeni dönem! Hepsine uygulanacak, ücreti...

Para transferlerinde yeni dönem! Tüm işlemlere entegre edilecek. Ücreti 15 ila 20 TL arasında. Noterlikler ile ilgili peş peşe açıklama geldi. Para transferi gerektiren tüm işlemlere güvenli ödeme sistemi uygulanacak. Güvenli ödeme sistemini kullanacaklar 15 ila 20 lira arasında ücret ödüyor. Bankalar ve şirketler aracılığıyla, alım satımda işlem tamamlandıktan sonra para karşı tarafın hesabına geçiyor. Sistemi tavsiye eden Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, bu sayede çeşitli dolandırıcılıkların önüne geçildiğini ve vatandaşların üstünde yüklü miktarda para taşıma döneminin sona erdiğini belirtti. Öte yandan noterliklerde ödemelerin yüzde 30'unun kredi kartıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Noterlik Kanunu'nun 5 Mayıs 1972'de kabul edildiğini, böylelikle meslekle ilgili kurumsallaşmanın sağlandığını ve Türkiye Noterler Birliğinin kurulduğunu belirtti. Kanunun kabul edildiği 5 Mayıs'ın Noterler Günü olarak kutlandığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır etkinlik düzenleyemediklerini dile getiren Cin, Birliğin, noterlik mesleğinin en üst meslek örgütü olduğunu ve ülke genelinde de 18 noter odasının bulunduğunu kaydetti.

Noterlerin bir kamu hizmeti yaptığını ifade eden Cin, "Noter, vatandaşlarla vatandaşlar arasında, vatandaşla resmi kurumlar arasında özel hukuka ilişkin hukuki ilişkileri, sözleşmeleri belgelendirmek, diğer hukuki ilişkileri yine aynı şekilde düzenlemek yetki ve göreviyle donatılmış kamu görevlisidir." dedi. Cin, noterlerin Adalet Bakanlığına bağlı çalıştığını, atama ve denetim işlerinin de bakanlıkça yapıldığına dikkati çekti. Kovid-19 salgını döneminde noterlerin çalışmaları ve alınan tedbirlere de değinen Cin, sürecin başlangıcından bu yana Adalet Bakanı başkanlığında Adalet Bakanlığı, Hakimler Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği yetkililerinin düzenli aralıklarla toplantılar düzenlediğini söyledi. Toplantılarda vatandaşların hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi ve toplum sağlığına yönelik tedbirler alındığını bildiren Cin, noterler ve personelinin duyarlılığı sayesinde yerine getirilen kamu hizmetinin aksatılmadan devam ettiğini anlattı. Salgın döneminde noterliklerde nöbet sitemi ve e-Randevu uygulamalarının hayata geçirildiğini belirten Cin, "Yoğunluk yaratmayacak tedbirler aldık. Nöbet sistemini getirmek suretiyle noterlerimizin her gün yoğunluğa maruz kalmasını önlemiş olduk. Hem de vatandaşımızın kamu hizmetinden mahrumiyetini önlemiş olduk." şeklinde bilgi verdi. Güvenli ödeme sisteminin genişletilmesi hedefleniyor İkinci el araç alım satımında kullanılan güvenli ödeme sisteminden bahseden Cin, "Zamanla para transferi gerektiren tüm işlemlere güvenli ödeme sistemini uygulamayı hedefliyoruz." diye konuştu. Vatandaşlara güvenli ödeme sistemini kullanmaları tavsiyesinde bulunan Cin, bu sistemi kullananların üzerinde yüklü miktarda para bulundurma, eksik ve sahte para alışverişi tartışmaları ile çeşitli yollarla yapılan dolandırıcılığın önüne geçildiğine işaret etti. Güvenli ödeme ücretinin 15 ila 20 lira arasında olduğuna dikkati çeken Cin, sisteme entegre olan şirket ve bankalar aracılığıyla alım satım işlemi sırasında emanete alınan paranın işlem tamamlanmasıyla karşı tarafın hesabına aktarıldığını, işlem tamamlanmadan paraya müdahale edilememesinin daha önce yaşanan bazı olumsuzlukların önüne geçtiğini vurguladı. Noterde ödemelerin yüzde 30'undan fazlası kredi kartıyla yapılıyor Dursun Cin, noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasıyla daha önce yaşanan bazı zorlukların giderildiğini, isteyen vatandaşların nakit, isteyenlerin de kartla ödeme yapabildiğini söyledi. Noterlerde kredi kartıyla ödeme yapılabilmesinden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Cin, "Ödemelerin yüzde 30'u belki 30'undan fazlası kredi kartıyla yapılmaya başlanmış durumda." ifadelerini kullandı. NOTERLİKLERLE İLGİLİ BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışıldığını, bazı delil tespiti ve çekişmesiz yargısal işlemler ile gayrimenkul satışlarının gündemde olan konular arasında yer aldığını belirtti.

Gül, 5 Mayıs Türkiye Noterler Günü dolayısıyla Ankara 54. Noterini ziyaret etti. Burada Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Gül ve Ankara 54. Noteri Handan Baykam'la görüşen Bakan Gül, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Türkiye Noterler Günü'nü kutlayan Bakan Gül, noterliklerin adalet hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu, buradaki hizmetlerinin, Kovid-19 salgınına rağmen büyük özveriyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Noterliklerde güvenli ödeme sistemine geçildiğini anımsatan Bakan Abdulhamit Gül, bunun, mali risklerden kurtulmayı sağladığını, böylece suistimallerin de önlendiğini bildirdi.

Nöbetçi noterlik hizmetinin vatandaşlara kolaylık sağladığını anlatan Gül, bu uygulamanın, hafta sonu ekonomisiyle ilgili önemli bir imkan sunduğunu söyledi.

"Noter yardımcılığı getirilecek"

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki işlemlerin anında görülmesi, ülke içinde farklı noterlikler arasında ağların oluşturulması vatandaşlarımıza yönelik sunduğumuz hizmetler ve kolaylıklar. Şimdi noterliklerle ilgili işlemleri daha da artırıcı kalemleri çalışıyoruz. Noterlerin yapabileceği işler açısından, bazı delil tespiti ve çekişmesiz yargısal işlemlerin verilmesi de dahil gündemimizde olanlar arasında. Gayrimenkul satışlarının noterlerde yapılması önem verdiğimiz bir konu."

Noterlik Kanunu'nun geliştirileceğini dile getiren Gül, noterlik sınavının ve noter yardımcılığının getirilmesi gibi çalışmaları hayata geçireceklerini aktardı. Bakan Gül, özveriyle çalışarak, hukuka olan güveni artırdıkları için noterlik personellerine teşekkür etti.

"Güvenli ödeme sistemi dolandırıcılıkların önüne geçti"

Ankara 54. Noteri Handan Baykam ise Kovid-19 salgını kapsamında belirlenen tedbirlere uyularak, vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüklerini söyledi.

Kredi kartıyla ödeme yapılabilmesinin noterliklerdeki işlemler açısından önemli bir adım olduğuna işaret eden Baykam, güvenli ödeme sisteminin de dolandırıcılıkların önüne geçtiğini anlattı.

Noterliklerdeki yeni uygulamalar için Adalet Bakanı Gül'e teşekkür eden Baykam, Noterlik Kanunu, gayrimenkullerin devri ve tespit işlemleriyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Handan Baykam, günün anısına Adalet Bakanı Gül'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beyoğlu 6. Noterliğinde yaptırdığı vasiyetnamesini hediye etti.

Adalet Bakanı Gül de Ankara 54. Noteri personeline gül verdi.