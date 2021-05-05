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Para transferinde yeni dönem! Hepsine uygulanacak, ücreti...

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 13:50 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 14:15

Para transferlerinde yeni dönem! Tüm işlemlere entegre edilecek. Ücreti 15 ila 20 TL arasında. Noterlikler ile ilgili peş peşe açıklama geldi. Para transferi gerektiren tüm işlemlere güvenli ödeme sistemi uygulanacak. Güvenli ödeme sistemini kullanacaklar 15 ila 20 lira arasında ücret ödüyor. Bankalar ve şirketler aracılığıyla, alım satımda işlem tamamlandıktan sonra para karşı tarafın hesabına geçiyor. Sistemi tavsiye eden Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, bu sayede çeşitli dolandırıcılıkların önüne geçildiğini ve vatandaşların üstünde yüklü miktarda para taşıma döneminin sona erdiğini belirtti. Öte yandan noterliklerde ödemelerin yüzde 30'unun kredi kartıyla gerçekleştirildiği açıklandı.


Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin,  Noterlik Kanunu'nun 5 Mayıs 1972'de kabul  edildiğini, böylelikle meslekle ilgili kurumsallaşmanın sağlandığını ve Türkiye  Noterler Birliğinin kurulduğunu belirtti. Kanunun kabul edildiği 5 Mayıs'ın Noterler Günü olarak kutlandığını  ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır etkinlik düzenleyemediklerini dile  getiren Cin, Birliğin, noterlik mesleğinin en üst meslek örgütü olduğunu ve ülke  genelinde de 18 noter odasının bulunduğunu kaydetti.
 
Noterlerin bir kamu hizmeti yaptığını ifade eden Cin, "Noter,  vatandaşlarla vatandaşlar arasında, vatandaşla resmi kurumlar arasında özel  hukuka ilişkin hukuki ilişkileri, sözleşmeleri belgelendirmek, diğer hukuki  ilişkileri yine aynı şekilde düzenlemek yetki ve göreviyle donatılmış kamu  görevlisidir." dedi.
 
Cin, noterlerin Adalet Bakanlığına bağlı çalıştığını, atama ve denetim  işlerinin de bakanlıkça yapıldığına dikkati çekti.
 
Kovid-19 salgını döneminde noterlerin çalışmaları ve alınan tedbirlere  de değinen Cin, sürecin başlangıcından bu yana Adalet Bakanı başkanlığında Adalet  Bakanlığı, Hakimler Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler  Birliği yetkililerinin düzenli aralıklarla toplantılar düzenlediğini söyledi.
 
Toplantılarda vatandaşların hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi  ve toplum sağlığına yönelik tedbirler alındığını bildiren Cin, noterler ve  personelinin duyarlılığı sayesinde yerine getirilen kamu hizmetinin aksatılmadan  devam ettiğini anlattı.
 
Salgın döneminde noterliklerde nöbet sitemi ve e-Randevu  uygulamalarının hayata geçirildiğini belirten Cin, "Yoğunluk yaratmayacak  tedbirler aldık. Nöbet sistemini getirmek suretiyle noterlerimizin her gün  yoğunluğa maruz kalmasını önlemiş olduk. Hem de vatandaşımızın kamu hizmetinden  mahrumiyetini önlemiş olduk." şeklinde bilgi verdi.
 
 
Güvenli ödeme sisteminin genişletilmesi hedefleniyor
 
İkinci el araç alım satımında kullanılan güvenli ödeme sisteminden  bahseden Cin, "Zamanla para transferi gerektiren tüm işlemlere güvenli ödeme  sistemini uygulamayı hedefliyoruz." diye konuştu.
 
Vatandaşlara güvenli ödeme sistemini kullanmaları tavsiyesinde bulunan  Cin, bu sistemi kullananların üzerinde yüklü miktarda para bulundurma, eksik ve  sahte para alışverişi tartışmaları ile çeşitli yollarla yapılan dolandırıcılığın  önüne geçildiğine işaret etti.
 
Güvenli ödeme ücretinin 15 ila 20 lira arasında olduğuna dikkati çeken  Cin, sisteme entegre olan şirket ve bankalar aracılığıyla alım satım işlemi  sırasında emanete alınan paranın işlem tamamlanmasıyla karşı tarafın hesabına  aktarıldığını, işlem tamamlanmadan paraya müdahale edilememesinin daha önce  yaşanan bazı olumsuzlukların önüne geçtiğini vurguladı.
 
Noterde ödemelerin yüzde 30'undan fazlası kredi kartıyla yapılıyor
 
Dursun Cin, noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasıyla daha önce  yaşanan bazı zorlukların giderildiğini, isteyen vatandaşların nakit, isteyenlerin  de kartla ödeme yapabildiğini söyledi.
 
Noterlerde kredi kartıyla ödeme yapılabilmesinden vatandaşların büyük  memnuniyet duyduğunu dile getiren Cin, "Ödemelerin yüzde 30'u belki 30'undan  fazlası kredi kartıyla yapılmaya başlanmış durumda." ifadelerini kullandı.
 
 
NOTERLİKLERLE İLGİLİ BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışıldığını, bazı delil tespiti ve çekişmesiz yargısal işlemler ile gayrimenkul satışlarının gündemde olan konular arasında yer aldığını belirtti.
 
Gül, 5 Mayıs Türkiye Noterler Günü dolayısıyla Ankara 54. Noterini ziyaret etti. Burada Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Gül ve Ankara 54. Noteri Handan Baykam'la görüşen Bakan Gül, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
 
Türkiye Noterler Günü'nü kutlayan Bakan Gül, noterliklerin adalet hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu, buradaki hizmetlerinin, Kovid-19 salgınına rağmen büyük özveriyle sürdürüldüğünü ifade etti.
 
Noterliklerde güvenli ödeme sistemine geçildiğini anımsatan Bakan Abdulhamit Gül, bunun, mali risklerden kurtulmayı sağladığını, böylece suistimallerin de önlendiğini bildirdi.
 
Nöbetçi noterlik hizmetinin vatandaşlara kolaylık sağladığını anlatan Gül, bu uygulamanın, hafta sonu ekonomisiyle ilgili önemli bir imkan sunduğunu söyledi.
 
 

 

 
"Noter yardımcılığı getirilecek" 
 
Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:
 
"Yurt dışındaki işlemlerin anında görülmesi, ülke içinde farklı noterlikler arasında ağların oluşturulması vatandaşlarımıza yönelik sunduğumuz hizmetler ve kolaylıklar. Şimdi noterliklerle ilgili işlemleri daha da artırıcı kalemleri çalışıyoruz. Noterlerin yapabileceği işler açısından, bazı delil tespiti ve çekişmesiz yargısal işlemlerin verilmesi de dahil gündemimizde olanlar arasında. Gayrimenkul satışlarının noterlerde yapılması önem verdiğimiz bir konu."
 
Noterlik Kanunu'nun geliştirileceğini dile getiren Gül, noterlik sınavının ve noter yardımcılığının getirilmesi gibi çalışmaları hayata geçireceklerini aktardı. Bakan Gül, özveriyle çalışarak, hukuka olan güveni artırdıkları için noterlik personellerine teşekkür etti.
 
"Güvenli ödeme sistemi dolandırıcılıkların önüne geçti"
 
Ankara 54. Noteri Handan Baykam ise Kovid-19 salgını kapsamında belirlenen tedbirlere uyularak, vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüklerini söyledi.
 
Kredi kartıyla ödeme yapılabilmesinin noterliklerdeki işlemler açısından önemli bir adım olduğuna işaret eden Baykam, güvenli ödeme sisteminin de dolandırıcılıkların önüne geçtiğini anlattı.
 
Noterliklerdeki yeni uygulamalar için Adalet Bakanı Gül'e teşekkür eden Baykam, Noterlik Kanunu, gayrimenkullerin devri ve tespit işlemleriyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.
 
Handan Baykam, günün anısına Adalet Bakanı Gül'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beyoğlu 6. Noterliğinde yaptırdığı vasiyetnamesini hediye etti.
 
Adalet Bakanı Gül de Ankara 54. Noteri personeline gül verdi.

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