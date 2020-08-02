Pandemi sürecinde en çok altın kazandırdı!

Cumhuriyet altını yılın ilk yedi ayında yüzde 54 getiri sağlayarak tüm yatırım araçlarının üzerinde prim yaptı. Borsa 100 Endeksi yedi ayda yüzde 1.52 değer kaybederken BIST Tüm-100 Endeksi yüzde 52 yükseldi. Para, altına ve borsadaki küçük hisselere kaydı.

Corona virüs salgın hastalığının damga vurduğu yılın ilk yedi ayında para, altın ve borsa daki küçük hisselere yöneldi. BIST Tüm-100 Endeksi yüzde 52 değer kazanırken Cumhuriyet altını yüzde 54 getiri ile en fazla değer kazanan enstrüman oldu. Küresel bazda yüksek gerilimli dönem, bol para ve düşük faizler altını zirveye taşırken yatırımcısına da kazandırdı. Altının onsu yılbaşında 1.523 dolar iken temmuz sonu itibariyle 1.963 dolara yükseldi. Altın 1.920 seviyesindeki tüm zamanların en yüksek seviyesini de yukarı doğru aşarak yeni zirve yaptı ve psikolojik sınır olarak gösterilen 2.000 dolara doğru bir adım daha yaklaştı. Hedefini sürekli yükselten altın ABD ve Çin arasındaki gerilim başta olmak üzere, pandemiden olumlu etkilendi. Geldiğimiz aşamada altına ilişkin beklentiler korunuyor. Ancak güçlü direnç seviyelerine gelinmiş olması nedeniyle kâr satışlarının gelebileceği de unutulmamalı. Bununla birlikte altında uzun vadede yükseliş eğilimi sürüyor.

Küçük hisselere rağbet

Yılın ilk yedi ayında BIST 100 Endeksi, yüzde 1.52 değer kaybetmesine rağmen küçük hisselerin yer aldığı BIST Tüm-100 Endeksi yüzde 52 yükseldi. Mali endeks hisseleri düşerken sanayi endeksindeki hisseler prim yaptı. En yüksek getiri ise hizmetler sektöründe gerçekleşti. Hizmet sektöründeki hisselerin ortalama getirisi yüzde 16.73 oldu.

Borsa hâlâ iyi bir alternatif

Yatırımcılar için borsa hâlâ iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Özellikle endeks hisselerinde henüz bir prim söz konusu değil. Bankacılık ve ulaştırma sektörü hisseleri dip seviyelerde turizm sezonu ile ilgili sağlanacak her olumlu gelişme sektöre olduğu kadar borsaya da olumlu yansıyacak. Sanayi hisseleri ise öncü olmaya devam edebilir.

Sonbahara hazırlık

Yaz mevsimi ağustos ayında daha sıcak geçecek gibi duruyor. Bununla birlikte şimdiden sonbahar ve kış hazırlıkları da başladı. Özellikle pandemide ikinci dalga beklentisi ve ABD seçimleri ana gündem maddelerini oluşturuyor. Türkiye’de ekonomik veriler ise yakından izleniyor. Enflasyon ve faizlerin seyri ile önümüzdeki dönemde Merkez Bankası ’nın atacağı adımlar önemli olacak. Özellikle döviz bazında iş yapanlar için bu dönemde kurda gözlenebilecek olası dalgalanmalar sıkıntı oluşturabilir. Neticede ihracatçılar açısından dövizde öngörülebilirlik önemli. Halihazırda dolarda yıl sonu beklentisi 7.20’lerde. Ancak hareketlenmeler kısa aralıklarda dalga boylarında artışa yol açabilir. Altında hala yükseliş eğilimi korunuyor. Ağustos ayında borsada düşük kalan endeks hisselerinde daha fazla hareketlenme görebiliriz. Bununla birlikte hareketlenme yaşanacaksa bu asıl sonbaharda gözlenecektir.

Euro dolara göre daha hızlı

Euro/TL yüzde 24 değerlenirken dolar/TL kurundaki artış oranı yüzde 17.61 oldu. Avrupa ’nın ABD’den daha hızlı toparlanma beklentisi Euro’ya talebi artırıyor. Öte yandan mali destek paketinin ekonomik toparlanmayı hızlı bir şekilde olumlu etkileyeceği tahminleri de Euro’yu güçlendiren bir diğer neden.

Halka açıklık oranı düşük hisseler

Borsada piyasa değeri en yüksek 20 firma içerisinde halka açıklık oranı yüzde 1’in altında olan dört şirket bulunuyor. QNB Finansbank , Kent Gıda, T. Kalkınma ve Yatırım Bankası, QNB Finans Fin. Kiralama. Söz konusu firmalara ait hisselerde aşırı fiyatlama dikkat çekiyor. Örneğin Kent Gıda’nın piyasa değeri Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’ın piyasa değerinin üç katına çıkmış durumda. QNB Finansbank bir yıl önce 6 TL’den işlem görürken şimdilerde 88,95 TL’de bulunuyor. QNB Finansal Kiralama ise aynı süre içinde 4 TL’de bulunurken son kapanışını 179.6 TL’den gerçekleştirdi. Düşük hacimli hisselerde gözlenen aşırı artış olası pozisyon alımlarında riski gereksiz yere artıracaktır.

Yabancı paylarında hareketlenme

Borsadaki yabancı payı 20 Temmuz’da yüzde 49 ile en düşük seviyeye geriledikten sonra artmaya başladı. Şimdilerde ise yüzde 54,27 seviyesinde. Ancak hala yıla başlarken olduğu yüzde 60.9’un altında. Borsadaki yabancı payı halihazırda yılın ilk gününe göre 6.6 puan aşağıda bulunuyor. (Milliyet)