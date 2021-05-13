Pandemi döneminin getirdiği bilinmezlik ve stres tüp bebek tedavisi yaptırmak isteyenleri de etkiledi.

Pandemi döneminde tüp bebek tedavisi. Pandemi döneminin getirdiği bilinmezlik ve stres tüp bebek tedavisi yaptırmak isteyenleri de etkiledi. Bu dönemde tüp bebek tedavisi ile ilgili soruları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Öznur Dündar Akın cevapladı.

Tüp bebek tedavisi ertelenmemeli

Tüp bebek tedavisine başvuracak çiftlerin endişelerinden biri de pandemi ve getirdiği riskler oldu. Düşünülenin aksine pandemi sürecinde tüp bebek tedavisi ertelenmeden yapılmalıdır. Tedavi sürecinden alınması gereken ilk önlem virüs bulaşma riskine karşı olmalıdır.

Gerekli hijyen şartlarının sağlandığı tüp bebek merkezlerinde tedavi süreci başlatılabilir. Tedavi sürecinin ilk adımı aday çifte Covid-19 için gerekli testlerin uygulanmasıdır. Test sonuçları negatif çıktığı zaman tüp bebek tedavisinin rutin adımlarına geçilebilir.

Tercih edeceğiniz tüp bebek tedavi merkezinin hijyen şartlarından emin olmanız oldukça önemli. Bunun için dikkate alacaklarınız ise; özel hijyen kurallarının uygulanması, merkezde çalışan herkesin koruyucu ekipman (maske, eldiven, siperlik) kullanıyor olması, randevu ile hasta kabul edilmesi olacaktır.

Pandemi döneminde strese karşı ekstra özen

Tüp bebek tedavi sürecinde başlandığında pandemi şartları öncesinde başarılı sonuçlar için anne adayın stresinin kontrol altına alınması önerildi. Pandemi şartlarının getirdiği kaygı ve belirsizlik stres seviyesini oldukça etkiler hale geldi.

Artan stres seviyesi tüp bebek için gerekli ortam hazırlansa dahi hamile kalmayı zorlaştırabilir ya da istenmeyen düşük gibi sonuçlara yol açabilir.

Bunun haricinde stres yumurta ve embriyo kalitesini de etkileyen bir faktördür. Tedavi sürecinin sakin ve stressiz geçirilmesi çok sayıda kaliteli ve sağlıklı yumurtaların elde edilme şansını arttıracaktır.

Unutmamak gerekir ki tüp bebek tedavisi uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreçte uzman hekim kadrosundan emin olduğunuz bir merkez ile ilerleyip sağlıklı ve stresten uzak bir hayat sürmek sağlıklı bir doğumu getirecektir.

Sürecin stresinin azalması için yapılabilecekler ise;

- Sağlıklı beslenmeyi tercih etmek

- Uyku düzenin rutin haline getirilmesi

- Açık havada yürüyüş yapılması

- Ev içinde yapılabilecek esneme hareketleri

- Nefes egzersizleri