Paladyum yüzde 4.0 artışla tüm zamanların zirvesine çıktı

Elektrikli araç üretiminde kullanılan paladyumun fiyatı, küresel piyasalardaki yoğun alımlarla yüzde 4.0'ten çok artışla tüm zamanların zirvesine tırmandı.

Paladyum fiyatlarındaki hızlı artışı, otomotiv endüstrisindeki toparlanmaya ilişkin artan iyimserliğe karşın, değerli metaldeki yetersiz arza bağlı endişeler kaynaklı alımlar destekledi.

Gelişmelerle, paladyum yüzde 4.06 artışla tüm zamanların en yüksek düzeyi olan 2,896.83 doları gördükten sonra 2,873.92 dolara döndü.