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Pakistan eski Başbakanı Cemali 76 yaşında hayatını kaybetti

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 20:50 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 20:50

Pakistan eski Başbakanı Mir Zaferullah Han Cemali'nin, göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.


Cemali’nin yeğeni Senatör Sana Cemali, Twitter'dan yaptığı açıklamada,  eski Başbakanın hayatını kaybettiğini doğruladı.
 
Aralarında siyasetçilerin, gazetecilerin ve yazarların bulunduğu çok  sayıda kişi, Cemali’nin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
 
Göğüs ağrısı şikayetiyle hafta sonu Ravalpindi şehrinde bir hastaneye  kaldırılan 76 yaşındaki Cemali, durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına  bağlanmıştı.
 
1944 yılında Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dünyaya gelen Cemali,  siyasi hayatına 1970’lerde başladı, 1977’de Belucistan eyalet meclisinden  milletvekili seçildi.
 
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı General Muhammed Ziya'ül Hak döneminde  Devlet Bakanlığı yapan Cemali, 1985’te de milletvekili seçilerek federal  parlamentoya girdi.
 
Cemali, Pakistan’ın 13'üncü başbakanı olarak 2002-2004 arasında görev  yaptı.
 

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Pakistan Mir Zaferullah Han Cemali Başbakan
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