Özge Özder: Rejim yapmayın, emzirin!

2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, 10 gün önce minik kızlarını kucaklarına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanının yaşayan Özder, kendisi gibi yeni doğum yapan takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

"REJİM YAPMAYIN, EMZİRİN!"

Ünlü oyuncu, "52 kilo ile hamile kalmıştım... Üstümde, hipertansiyonun yaptığı ödem ve şişkinlik ile 15 kilo vardı. Ödem derhal gitti, sadece süt vererek aldığım kilolar da hızla eriyor. Bir haftalık lohusalık... Ama sadece 4 kilo... Aferin bize! Rejim yapmayınız, emziriniz anneler!" dedi. Daha sonra yeni bir paylaşımda bulunan Özder, emzirerek kilo verme ile ilgili açıklamasını eleştirenlere yanıt verdi.

Çiçeği burnunda anne, "Canım anne adayları ve anneler; Sizden gelen ısrarcı sorular üstüne paylaşım yapıyorum. Kendi kendime tartı fotosu koymak aklımın ucundan geçmez. Tecrübe kişiseldir. Genelleme yapmak narsistik bir cehalet olur. Sadece sorularınıza cevaben, ben sezaryen doğum yaptım. 15 kilo almıştım. Doğum sonrası diyet uygulamadım, çünkü yanlış buluyorum. Evet işe döneceğim ama kilo vermesem de sorun yok" dedi.

"Ekranda olduğum gibi görüneceğim. Bebeğin beslenmesi, sağlığı her şeyden önemli. Şu an vücut şekillendirici bir şey kullanmıyorum. Vücudum, şimdilik sadece emzirerek kilo veriyor. Biliyorum her anne emziremiyor ya da her bünye farklı mutlaka... Birbirimizi bilmişlik taslayan ve alıngan bir kanaldan algılamazsak güzel olur"

Özder, sözlerine; "Çünkü çok bilmişlik en sevmediğim şeydir. Mesela ben, bana kendi deneyimlerini yazan anneleri keyifle okuyorum. Kişisel deneyimi olduğunu hep aklımda tutarak; şimdi lütfen mastit yani süt düğümlenmesi yaşayan anneler bana öneride bulunsunlar, Biraz da ben sorayım. Öperim" diye devam etti.