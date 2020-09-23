Türkiye'de corona virüsün ilk çıktığı andan itibaren alınan ilk tedbirlerin başında okullarla ilgili tedbirler geliyor. Okullar neredeyse mart ayında uzaktan eğitime geçmiş, sonra da yaz tatili devreye alınmıştı. Tatil sonrasında 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı da Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ile uzaktan eğitimle başladı. Yeni eğitim yılında özel okulların uzaktan eğitime geçmesiyle okul ücretleri tartışması başlamıştı. Veliler peşin ödediği ücretin iadesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapıyor. Peki, Özel okul ücretleri ödenecek mi? 3 aylık özel okul ücretleri iade edilecek mi? İşte Tüketici Hakem Heyeti'nin özel okul ücretlerinin iadesi ile ilgili kararı...

Mart ayından bu yana Türkiye'de görülen corona virüs vakalarının ardından okullar eğitim lerine dijital ortama taşımıştı. Geçen eğitim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitimle tamamlanmıştı. Corona virüs salgınının etkisini artırması ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı da eğitimin uzaktan yapılması kararını almıştı. Yeni kayıtların alındığı bu dönem için özel okullar da uzaktan eğitime geçince veliler ödedikleri okul ücretlerinin iadesini talep etmişti. Veliler peşin ödedikleri özel okul ücretlerinin iadesi için yasal başvurularını yapıyor. Peki, Özel okul ücretleri ödenecek mi? 3 aylık özel okul ücretleri iade edilecek mi? İşte Tüketici Hakem Heyeti'nin özel okul ücretlerinin iadesi ile ilgili kararı...

Mart ayında corona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk andan itibaren öğrenciler okullarda yüz yüze eğitim göremedi. Uzaktan eğitimle beraber özel okul ücretleri ile ilgili tartışma da başlamış oldu. Yaz tatili döneminde yeni kayıt ödemelerini yapan veliler 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın da uzaktan eğitimle devam ediyor olması nedeniyle soluğu Tüketici Hakem Heyeti'nde alıyor.

VELİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURDU

Kayseri’den bir veli, geçen dönem koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için 15 Mart'tan sonraki günler için ödediği ücretin iade edilmesini istedi. Özel okul, uzaktan eğitim yapıldığı gerekçesiyle ücreti iade etmedi.

Veli, peşin ödediği ücretin 9 bin lirasının iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Veli başvurusunda, “15 Mart 2020 tarihinden sonraki günlerde okulların tatil edilmesinden dolayı okul ücretinin tarafıma iade edilmesini istiyorum” dedi.

İl Tüketici Hakem Heyeti, öğrenci velisinin talebini kısmen kabul ederek, okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.

3 AYLIK ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Posta yazarı Sadık Gültekin özel okul ücretlerini köşesine taşıdı. Gültekin, geçen eğitim öğretim döneminde özel okullarla yapılan sözleşmeler yüz yüze eğitimle ilgili olduğunu vurguladı. Sadık Gültekin yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sözleşmelerde uzaktan öğretim ile ilgili bir madde yoktu. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen dönem itibarıyla veliler bu 3 aylık bedeli geri alabilirler, çünkü yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark var.

Tüketici hakem heyetlerinin kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir. Söz konusu kararlar yerine getirilmezse, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilamların icrası hükümlerine göre kararın uygulanmasına yönelik işlemler için ilgili icra dairesine başvurulabilir.

Tüketiciler, özel okul ücretleri birbirinden farklı olduğu için 10 bin 390 liraya kadar hakem heyetlerine, 10 bin 390 liradan sonra ise tüketici mahkemelerine gidip bu bedelin iadesini isteyebilir."