Özcan Deniz ve Feyza Aktan velayet davasına katıldı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmış ve iki yaşındaki çocuklarının velayeti Aktan’da kalmıştı. Ancak daha sonra Özcan Deniz oğlunun velayetini almak için dava açmıştı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne görülen velayet davasının ikinci duruşması bugün yapıldı. Feyza Aktan ve Özcan Deniz’in avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Gizlilik kararı olduğu için basına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmada, Özcan Deniz’in evindeki çalışanı ile komşuları tanık olarak dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN BAŞKA KAPIDAN ÇIKTI
Duruşmanın ardından önce Feyza Aktan adliyeden ayrıldı. Özcan Deniz ise kapıda bekleyen gazetecilere görüntü vermemek için başka kapıdan çıktı. Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı.
Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu.15 ay evli kalan çift, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ünlü sanatçı, anlaşmalı olarak boşandığı Aktan’a iki yaşındaki çocuğunun velayetini almak için dava açmıştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"
Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'Çamur at, izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" açıklamasını yapmıştı.
Aktan'a şiddet uygulamadığını ve eski eşini maddi manevi mağdur etmediğini dile getiren ünlü oyuncu, "Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adında susuyorum" demişti.
Özcan Deniz, sözlerine, "Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşaa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak" şeklinde devam etmişti.
Damla GÜLER / Milliyet.com.tr