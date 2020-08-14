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Ozan Güven'e bir şok daha!

14 Ağustos 2020 Cuma - 10:14 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 10:14

Oyuncu Ozan Güven'in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarının ardından Star TV'de ekranlara gelen Ay Yapım imzalı iddialı dizisi 'Babil'deki akıbeti belli oldu.


Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile gündemden düşmüyor. Mahkemeye taşınan olay sonrası 45 yaşındaki oyuncu, tepkilerin odağında yer alıyor. Ayrıca Güven'in, başrolünde yer aldığı, Star TV dizisi 'Babil'deki durumu da merak konusu olmuştu.
 
Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı
 
“Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Gu¨ven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."
 

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