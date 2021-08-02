Oyuncu Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Daha önce 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Çarpışma' gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde 'Son Yaz' adlı yapımda başrol oynayanAlperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi.
CANLI YAYIN YAPTI
Yangın söndürme çalışmalarının ortasında canlı yayın yapan 28 yaşındaki genç oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı.
Yayın sırasında tankerlerde su bittiğinden dert yanan Duymaz, herkesi bölgeye yardıma çağırdı. Alperen Duymaz, sosyal medyadan olumlu tepkiler aldı.
HAYRANLARI KAYIP İLANINI PAYLAŞMIŞTI
Öte yandan rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Alperen Duymaz için hayranları, geçtiğimiz haftalarda "Kayıp Aranıyor" ilanı yayınlamıştı.