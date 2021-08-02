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Oyuncu Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:07 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 9:07

'Son Yaz' dizisinde başrol oynayan Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çalışmalar sırasında sosyal medyada canlı yayın açan oyuncu, yangın bölgesine yardım istedi.


Daha önce 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Çarpışma' gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde 'Son Yaz' adlı yapımda başrol oynayanAlperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi.
 
CANLI YAYIN YAPTI 
 
Yangın söndürme çalışmalarının ortasında canlı yayın yapan 28 yaşındaki genç oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı.
 
 
Yayın sırasında tankerlerde su bittiğinden dert yanan Duymaz, herkesi bölgeye yardıma çağırdı. Alperen Duymaz, sosyal medyadan olumlu tepkiler aldı.
 
HAYRANLARI KAYIP İLANINI PAYLAŞMIŞTI 
 
Öte yandan rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Alperen Duymaz için hayranları, geçtiğimiz haftalarda "Kayıp Aranıyor" ilanı yayınlamıştı.
 

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