Oturma krizi sonrası istifa sesleri!

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki problemler nedeniyle ortaya çıkan oturma krzinin yankıları devam ediyor. Bu kriz sebebiyle Başkan Michel'in istifa edebileceği bile konuşuluyor.

Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde yeni bir başlangıç olarak planlanan son ziyarette yaşananlar ciddi sarsıntı yaratmaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi hakkında üst üste olumlu açıklamalar yapmıştı. Tam da böyle bir dönemde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Ankara ’ya gelmişti. Görüşmeler gayet yapıcı geçmişti. Ancak Avrupalı konukların oturma düzeniyle ilgili görüntülere yansıyan karışıklık bir anda her şeyin önüne geçmişti. Michel ve Erdoğan yan yana sandalyelerde görüntülenirken, Leyen’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile karşılıklı oturduğu kareler yansıdı uluslararası ajanslara. Avrupa’daki çevreler bu duruma Türkiye’nin tercihinin neden olduğu, kasıtlı bir uygulamayla Leyen’in aşağılandığı şeklinde değerlendirdiler. İlk 24 saat Türkiye hakkında skandal yorumlar yapılmıştı. Leyen’in kadın olduğu için bu muameleye maruz kaldığı iddia edilmişti.

DRAGHI’NİN BERBAT ÇIKIŞI

Olay sonrası İtalyan Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suçlayıcı sözler sarf etti ve “Diktatör” ifadesini kullandı. Olay biraz soğuduktan sonra konunun farklı yönleri ortaya çıkmaya başladı.

Protokol skandalı gibi lanse edilen görüntünün AB kurumları arasındaki çekişmeden kaynaklandığı, Michel ile Leyen’in yakın geçmişte de birçok defa karşı karşıya geldiği anlaşıldı. AB’de belli grupların çekişme içinde olduğu biliniyordu ancak bu kadar üst düzeyde bir çatışma ilk kez milyonlarca kişinin gözleri önünde yaşanmış oldu.

İSTİFA SESLERİ

Leyen’in bir süre ayakta kalması ve salonun farklı bir noktasındaki geniş kanepede oturması nedeniyle Michel suçlanıyor. Duyarsız, dikkatsiz ve sorumsuz davrandığı ifade ediliyor. Der Spiegel dâhil ciddi yayın organları olayda Türkiye’nin kusuru olmadığını, meselenin Avrupalıların rekabetinden kaynaklandığını yazdı. Baskılar yoğunlaşırsa kriz Charles Michel’in istifasına kadar gidebilir. (Hakan Çelik/Posta)