Otomobil sigortasında “akıllı fiyatlandırma” başlıyor

Bağlanabilirlik teknolojisi araçların sigorta poliçelerine de adapte edilmeye başlandı. Tofaş ve Aksigorta iş birliğiyle hayata geçen Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko uygulamasıyla kasko tutarları sürücünün kullanım şekli ve süresine göre avantajlı hale gelecek. Uygulamayı kullanan sürücüler, araç kullanım verileri analiz edilerek hesaplanan sürüş puanının haricinde otomobil in kullanım süresine göre kasko poliçelerinde yüzde 10’un üzerine çıkan indirimlerden faydalanacak.

İyi kullanan az öder

Yeni sistem poliçe fiyatlamasını kullanım süresi ve sürüş puanı olmak üzere iki temel veri üzerinden hesaplıyor. Poliçeye artı bedel yansıtmadan analiz yapan sisteme göre, sürüş puanı 75’in üzerinde olan kullanıcılara, toplam poliçe tutarı üzerinden yüzde 8,5 ile yüzde 10 arasında indirim uygulanıyor. Bununla birlikte, araç kullanım süresine göre 250 TL’ye varan indirimler de veriliyor.Fiat Yol Arkadaşım Connect, Fiat yetkili servislerinde araca monte edilen akıllı bir cihaz ile Egea, Doblo, Fiorino ve Ducato modellerine adapte edilebiliyor.