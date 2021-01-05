Otomobil alacaklar dikkat! 2.elde fiyatlar tekrar yükselecek...

İkinci el otomobil alacaklar için çok önemli fiyat uyarısı geldi. Türkiye'de aşılamanın başlaması, vakaların düşüşü ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla yine 2. ele olan talebin artması bekleniyor

Otomerkezi CEO 'su Muhammed Ali Karakaş , 2020 yılı ikinci el otomotiv pazarına ve yılın ilk çeyreğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İnişli çıkışlı karmaşık bir döneme sahne olan 2020 yılına karşın 2021 yılının ilk aylarında yine sektördeki dengeleri değiştirecek dinamiklerle karşılaşılacağını ifade eden Karakaş, "İlk kez ikinci el araç sektörüne girenler 2020 yılında 25-30 yıllık sektör tecrübesine sahip oyuncular kadar kazanç sağladı. 2019 Kasım-2020 Mart arasında yakalanan ivmenin ardından fiyatlardaki artışın yüzde 50'leri aştığı bir yılı geride bıraktık. 2020 Kasım ortası sonrasında ise kısıtlamalar sebebiyle satış anlamında yılın en kötü dönemi geçti."

Birkaç hafta sonra yükselebilir

Aralık ayındaki satışların ve sirkülasyonun artması ile yüzlerin tekrar gülmeye başladığını söyleyen Karakaş, fiyatların son 1,5 aylık dönemde düşmesi ve sıfırdaki fiyatların gevşemesinin de vatandaş için memnun edici olduğunu belirtti.

Karakaş, "Ocak ayının ortası gibi kısıtlamaların gevşetilmesi, düşecek vaka sayıları ve aşılamanın başlamasıyla tıpkı geçen yıl Mart-Nisan-Mayıs ayları sonrasında olduğu gibi fiyatların artmasına sebep olacaktır. Şubat ayının başlangıcıyla birlikte kısıtlamaların büyük oranda hayatımızdan çıkması durumunda faiz oranlarının yüksek oluşu ve maliyetlerin artması sebebiyle ikinci el otomobil de tekrar fiyatlar yükselecektir.

45 günlük ertelen talebin de fiyatların yükselmesinde önemli etkisi olacaktır. Aklı selim tüketicinin 15 Ocak'a kadar ihtiyaçları doğrultusunda aracını satın almasını tavsiye ediyoruz. Bu sayede Mart ayına göre yüzde 12-15 daha ucuza araç satın almış olacaklardır, bu bir fırsattır. Öte yandan araç almayı düşünenlerin taşıt kredisindeki faizlerle ilgili beklentiye girmemeleri gerekiyor. Nisan-Mayıs'tan önce faizler gerilemez" dedi.