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ÖSYM duyurdu! Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) ile ilgili flaş gelişme

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:07 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 13:07

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,"Başvuruları alınan ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 3 sınavımız için yeniden geç başvuru alınmasına karar verdik. Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacak. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebilecekler" dedi.


ÖSYM, 3 sınava başvuru yapamayan adaylar için yeni hak tanıyacak .ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,  yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet  etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen  adaylarla, başvurularında sıkıntı yaşayan adaylara kolaylık sağlamak amacıyla  yeni bir karar alındığını ifade etti.
 
"Başvuruları alınan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 3  sınavımız için yeniden geç başvuru alınmasına karar verdik." bilgisini veren  Aygün, "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos  ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce  başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve  öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir." ifadelerini kullandı.
 
Aygün'ün verdiği bilgiye göre, 27 Eylül'de uygulanacak 2020-YDS, 11  Ekim'de yapılacak 2020-EKPSS ile 26 Aralık'ta düzenlenecek 2020-DİB-MBSTS  sınavları için belirlenecek yeni geç başvuru tarihleri, gelecek ay içinde  ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.Söz konusu sınavlara başvurusunu yapan adaylardan sınav merkezi  tercihini değiştirmek isteyen adaylar da ilgili sınav için belirlenecek geç  başvuru tarihlerinde, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr)  sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.  2020-EKPSS'ye başvuran adaylar ise geç başvuru tarihinde engel  bilgileri ile öğrenim düzeyi bilgisini de güncelleyebilecekler.
 
  
 

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