ÖSYM duyurdu! 2021-YDUS başvuruları başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını 11 Ekim'e kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. Peki, 2021 YDUS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM aday işlemleri başvuru ekranı!

ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 YDUS) başvurularının başladığını duyurdu. 19 Aralık'ta uygulanacak YDUS için adaylar başvurularını 11 Ekim'e kadar yapabilecek.

2021 YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2021-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS), 19 Aralık 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 01-11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.