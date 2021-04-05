ÖSYM'den MSÜ sınavı duyurusu! 2021 MSÜ soru ve cevap anahtarı yayımlandı!

ÖSYM açıkladı. 4 Nisan'da ÖSYM tarafından uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile cevap anahtarı yayınlandı. Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. İşte 2021 MSÜ soru ve cevapları...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) temel soru kitap çığı ve cevap anahtarı yayımlandı. MSÜ sınavı 4 Nisan'da yapılmıştı. Adayların gözü ÖSYM tarafından yayınlanacak MSÜ soru ve cevaplarındaydı. ÖSYM MSÜ soru ve cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar ÖSYM'nin sitesinden 2021 MSÜ sınavı soru ve cevaplarına inceleyebilecek. İşte 2021 MSÜ soru ve cevapları...

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."