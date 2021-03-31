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ÖSYM duyurdu! 2021-DİB-MBSTS sınav yerleri belli oldu!

31 Mart 2021 Çarşamba - 16:01 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 16:01

ÖSYM duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sınav yerleri belli oldu. Peki, 2021-DİB-MBSTS sınava giriş belgesi nasıl alınır? 2021-DİB-MBSTS sınav yerleri öğrenme ekranı!


ÖSYM 2021-DİB-MBSTS giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, 2021-DİB-MBSTS sınava giriş belgesi nasıl alınır? 2021-DİB-MBSTS sınav yerleri öğrenme ekranı!
 
 
ÖSYM  Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
 
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Mart 2021 tarihinde saat 15.45'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." 

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