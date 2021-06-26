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ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması!

26 Haziran 2021 Cumartesi - 13:03 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 13:13

ÖSYM Başkanı Aygün bugün başlayan YKS ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, "2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır." dedi.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.  Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel  Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını  bildirdi. 
 
 Aygün, Twitter hesabından, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin yaptığı  paylaşımda şunları kaydetti:
 
"2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde  başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür  ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza  başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."
 
  
 

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