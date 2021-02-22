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ÖSYM 2020-YDUS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını yayımladı

22 Şubat 2021 Pazartesi - 12:09 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 12:12

ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımladığını duyurdu. Adaylar, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecek. İşte 2020-YDUS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...


ÖSYM duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada 20 Şubat'ta gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2020-YDUS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yayınlandığını belirtti. 
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2020-YDUS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
 
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."
 
2020-YDUS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları 
 

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