ÖSYM 2020-YDUS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını yayımladı

ÖSYM duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada 20 Şubat'ta gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2020-YDUS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yayınlandığını belirtti.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2020-YDUS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."
2020-YDUS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları