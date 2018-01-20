21 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
11°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.147 -1.46 EURO 4,6610 0.80
USD 3,8110 0.96 ALTIN 163,320 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

ÖSO doçkalarıyla Afrin sınırında

İHA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 22:58 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 23:00

Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır noktasına Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin harekatında kullanacakları doçka yüklü pikaplar konuşlandırıldı.


Afrin harekatı için sınır birliklerine tank sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Hatay'daki bazı birliklere sevk edilen tanklardan 30’u, yüklü oldukları tırlarla birlikte Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasına geldi. 30 tanklık konvoya daha sonra zırhlı personel taşıyıcı araçlar da katıldı.
 
Tankların ardından ÖSO birlikleri de sınır noktasına sevk edildi. ÖSO askerleri, PKK'yı Afrin'de bitireceklerini söyledi. ÖSO askerlerinin Afrin operasyonunda kullanacakları doçka yüklü pikaplar da tırlarla sınır noktasına getirildi.
 

ETİKETLER

ÖSO Özgür Suriye Ordusu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.