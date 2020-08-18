Ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2 katına çıktı

Türkiye Banklar Birliği verilerine göre, ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2018'de 4 bin 433 iken, 2020 itibarıyla 8 bin 903'e yükseldi.

Türkiye Banklar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, bankalar, engellilerin ve yaşlıların, şubelerden, ATM'lerden, internet ve mobil kanallarından verilen hizmetleri kolay kullanabilmeleri amacıyla ilgili kuruluşlardan ve hizmet alan kişilerden gelen değerlendirme ve talepleri de dikkate alarak çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor.

Söz konusu hizmetlerin iyileştirilmesi ve yaygın hale getirilmesi amacıyla uygulamalar, TBB nezdindeki çalışma grubu tarafından düzenli olarak değerlendiriliyor.

Bu çerçevede hazırlanan rapor, her yıl haziran ayında TBB internet sitesinde yayınlanıyor. Haziran 2020 dönemi raporuna göre, ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2018 yılında 4 bin 433 iken, 2020 itibarıyla 8 bin 903'e yükseldi.

Aynı dönemde şube sayısı 4 bin 305'ten 4 bin 974'e, görme engellilerin kullanımına uygun ATM sayısı 21 bin 808'den 30 bin 997'ye ve şube sayısı 2 bin 990'dan 4 bin 802'ye ulaştı.